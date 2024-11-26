Браконьєри продовжують винищувати рибу на Тернопільщині

Попри заборону виловлювати рибу у зимувальних ямах, яка вступила в дію з 1 листопада, браконьєри продовжують винищувати рибу на водоймах Тернопільщини.

Зокрема, цього тижня під час проведення рейдових заходів виявлено 8 фактів незаконного вилову водних біоресурсів. Про це розповіли у Державній екологічній інспекції області.

У відомстві зазначають, що порушників було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.3 ст. 85 КУпАП.

Зазначимо, зимувальна яма – це поглиблення дна частини рибогосподарського водного об’єкта, де скупчуються водні біоресурси в осінньо-зимовий період, межі якої визначаються у встановленому порядку Правил любительського рибальства.

Заборона на вилов риби у зимувальних ямах триватиме до початку нерестового періоду 2025 року, щоб забезпечити охорону та сприятливі умови зимівлі водних мешканців.

На зимувальних ямах забороняється:

промисловий вилов водних біоресурсів;

любительське і спортивне рибальство в тому числі з берега;

пересування всіх транспортних засобів чи моторних суден.

За порушення правил рибальства передбачені покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності із відшкодуванням завданих збитків.

Екологи закликають рибалок відповідально ставитися до природних ресурсів та суворо дотримуватися встановлених обмежень.