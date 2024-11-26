Браконьєри продовжують винищувати рибу на Тернопільщині

Попри заборону виловлювати рибу у зимувальних ямах, яка вступила в дію з 1 листопада, браконьєри продовжують винищувати рибу на водоймах Тернопільщини.
Зокрема, цього тижня під час проведення рейдових заходів виявлено 8 фактів незаконного вилову водних біоресурсів. Про це розповіли у Державній екологічній інспекції області.
У відомстві зазначають, що порушників було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.3 ст. 85 КУпАП.
Зазначимо, зимувальна яма – це поглиблення дна частини рибогосподарського водного об’єкта, де скупчуються водні біоресурси в осінньо-зимовий період, межі якої визначаються у встановленому порядку Правил любительського рибальства.
Заборона на вилов риби у зимувальних ямах триватиме до початку нерестового періоду 2025 року, щоб забезпечити охорону та сприятливі умови зимівлі водних мешканців.
На зимувальних ямах забороняється:
За порушення правил рибальства передбачені покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності із відшкодуванням завданих збитків.
Екологи закликають рибалок відповідально ставитися до природних ресурсів та суворо дотримуватися встановлених обмежень.