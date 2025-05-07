Богдан Бутковський відвідав «Дім милосердя» на Чортківщині

Голова Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський з робочим візитом відвідав Чортківщину, де, зокрема, ознайомився з роботою Тернопільського обласного центру соціально-психологічної допомоги «Родинний Затишок» та благодійної організації «Дім Милосердя».

Більше десяти років в Чорткові під опікою Бучацької єпархії УГКЦ діє БО «Дім милосердя». Тут проходять реабілітацію сотні дітей з особливими потребами, проживають одинокі матері, сироти, малозабезпечені родини, ті, які опинилися у складних життєвих обставинах. А з 1 січня 2020-го у цьому ж приміщенні працює комунальна установа Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний центр соціально-психологічної допомоги «Родинний Затишок», який є закладом, що надає соціальні послуги особам та дітям з інвалідністю, а також особам, які внаслідок стихійного лиха, збройних конфліктів, домашнього насильства та насильства за ознакою статі, торгівлі людьми або реальної загрози їх вчинення перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати.

Підопічні та мешканці з важкими формами аутизму, ДЦП, синдрому Дауна та іншими вадами займаються з педагогами, реабілітологами, навчаються бути пристосованими до життя. А з початком повномасштабного вторгнення заклад відкрив свої двері також для внутрішньо переміщених осіб, серед яких, насамперед, – люди з особливими потребами.

Історія кожної дитини чи родини зворушує до сліз і водночас захоплює, адже незважаючи на особливі потреби, вони мають безліч талантів, завзято вивчають світ та щодня виборють своє місце у ньому.

З 2013 року заклад пройшов нелегкий шлях побудови та становлення. Спершу він мав бути лише місцем для денного перебування дітей з інвалідністю та їх соціально-психологічної реабілітації, але вже зовсім скоро волонтери зрозуміли, що обсяг роботи в цій сфері значно більший.

Сьогодні – це п’ятиповерховий будинок, у якому майже 100 працівників надають допомогу у наступних відділеннях:

– денного перебування дітей з інвалідністю;

– соціально-психологічної реабілітації;

– проживання матерів з дітьми;

– раннього втручання;

– проживання дітей з інвалідністю, дітей позбавлених батьківського піклування;

– проживання внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю та осіб похилого віку.

Є тут також центр соціально-психологічної допомоги, який допомагає ветеранам, колишнім в’язням, особам, які зазнали домашнього насильства в сім’ї.

Під час зустрічі з владикою Дмитром Григораком та колективами «Дому милосердя» і «Родинного Затишку» оглянули матеріально-технічну базу закладів, обговорили нагальні проблеми і потреби, шляхи налагодження співпраці, залучення підтримки від місцевих та іноземних благодійників.

«Родинний Затишок» та «Дім Милосердя» здійснюють важливу соціальну місію – будують простір, де кожна дитина, кожна людина, яка опинилася в складних обставинах, не просто отримує допомогу, а відчуває себе потрібною, почутою і прийнятою. У цьому місці людяність, жертовність і щоденна праця творять справжні дива. Тут дають шанс на повноцінне життя дітям з особливими потребами, матерям у скруті, переселенцям, які втратили дім… Це місце, де з болю народжується надія, а з підтримки – нові можливості. Турбота про вразливих – це показник зрілості суспільства, його морального здоров’я. Ми маємо створити таке середовище, в якому вони почуватимуться в безпеці, отримуючи підтримку, можливість для повноцінного життя та розвитку своїх талантів», – сказав Богдан Бутковський.

Голова обласної ради також подякував керівництву, колективам закладів, волонтерам і благодійникам за те, що вони не просто виконують свою роботу, а віддають ближнім щедрість своєї душі та серця, турботу, увагу, час, допомагають духовно і матеріально.