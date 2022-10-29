За попередньою інформацією, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди зазнали травмування шестеро осіб, з них одна дитина.

29 жовтня о 18:05 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про ДТП: поблизу сел. Великі Бірки Великобірківської громади Тернопільського району перекинувся рейсовий автобус сполученням «Кам’янець-Подільський — Тернопіль».

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Тернопільській області.

До місця події негайно вирушило чергове відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та співробітники оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

Рятувальники надають домедичну допомогу потерпілим, а також допомагають працівникам бригад екстреної медичної допомоги.

За попередньою інформацією, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди зазнали травмування 6 осіб (з них 1 дитина). Усі пасажири (16 осіб) деблоковані з салону автобуса до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Обставини виникнення надзвичайної події з’ясовуються.