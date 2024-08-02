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Біля Тернополя у річці знайшли тіло жінки

02.08.2024

Ірина Нова

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Події, Тернопільщина, Новини

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Трагічний випадок на Тернопільщині трапився 1 серпня на річці Серет: в селі Буцнів виявлено без ознак життя тіло зниклої напередодні 69-річної тернополянки.

Рятувальники, які прибули на місце події, вилучили тіло з води та передали працівникам поліції.

У ДСНС зазначають, що всього з початку року на водоймах області загинуло 28 людей, з них 5 неповнолітніх.

“У зв’язку з трагічним випадком на річці Серет, звертаємося до всіх мешканців та гостей Тернопільщини з проханням бути особливо уважними та обережними біля водойм. Ваше життя та здоров’я – найцінніше! Будьте уважні та обережні!”, – закликають рятувальники.

Теги: втопилася жінка, Тернопільщина, ГУ ДСНС України у Тернопільській області, Серет

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