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Більшість наслідків негоди на Тернопільщині вже ліквідовано – Володимир Труш

26.07.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини

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25 липня на Тернопільщині через шквальний вітер, град та грози частина  населених пунктів області постраждала від негоди, деякі регіони залишилися без електроенергії. 

Завдяки оперативному реагуванню до кінця доби вдалося ліквідувати більшість наслідків шторму, повідомив голова Тернопільської ОВА. 

“Через град та сильні пориви вітру сьогодні в Тернопільській області зафіксовано руйнації покрівель житлових будинків, обірвані лінії електропередач, падіння дерев на проїжджі частини, пошкодження автомобілів. 

Станом на зараз більшість наслідків негоди ліквідовано. Проїзд дорогами області забезпечено. У громадах, де є руйнації створено оперативні штаби. 

Дав доручення провести місцеві комісії ТЕБ та НС, визначити збитки та джерела відшкодування для населення” – повідомив Володимир Труш.

Теги: Тернопільська область, повалені дерева, зірвало дахи

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