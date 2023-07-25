Більшість наслідків негоди на Тернопільщині вже ліквідовано – Володимир Труш

Завдяки оперативному реагуванню до кінця доби вдалося ліквідувати більшість наслідків шторму, повідомив голова Тернопільської ОВА.
“Через град та сильні пориви вітру сьогодні в Тернопільській області зафіксовано руйнації покрівель житлових будинків, обірвані лінії електропередач, падіння дерев на проїжджі частини, пошкодження автомобілів.
Станом на зараз більшість наслідків негоди ліквідовано. Проїзд дорогами області забезпечено. У громадах, де є руйнації створено оперативні штаби.
Дав доручення провести місцеві комісії ТЕБ та НС, визначити збитки та джерела відшкодування для населення” – повідомив Володимир Труш.