“Бідні” депутати: просили підвищити компенсації за проїзд і житло — не дали

У час, коли країна воює, а пересічні українці економлять на всьому — наші народні обранці вирішили трохи “допомогти” собі з бюджету. 30 квітня Верховна Рада провалила голосування за постанову, яка передбачала збільшення щомісячної компенсації за проїзд депутатам з 7500 до 13 000 гривень.

Крім того, не пройшла й ініціатива підняти оплату за проживання у Києві з 650 до 900 грн на добу. Тобто ті, хто не має службової квартири, змушені й далі “терпіти” столичні готелі без зірок.

Тернопільські “скромники” — за підвищення

Попри очевидну невідповідність ситуації в країні, більшість нардепів з Тернопільщини підтримали цю спробу “підлатати” депутатські гаманці:

Людмила Марченко – за

Володимир Гевко – за

Андрій Богданець – за

Ігор Василів – за

Іван Чайківський – за

Микола Люшняк — відсутній

Сергій Мельник — ще не був внесений до офіційного списку депутатів на сайті Ради

А що далі?

Проєкт постанови не набрав навіть мінімально необхідних 226 голосів — лише 208 “за”. Але, як показує практика, такі ініціативи повертаються знову і знову. Бо депутатська “бідося” — це стабільна тема: з маршрутки до готелю за гроші платників податків.