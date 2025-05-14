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“Бідні” депутати: просили підвищити компенсації за проїзд і житло — не дали

14.05.2025

Галина Кіт

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Тернопільщина, Політика, Новини, Теми

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У час, коли країна воює, а пересічні українці економлять на всьому — наші народні обранці вирішили трохи “допомогти” собі з бюджету. 30 квітня Верховна Рада провалила голосування за постанову, яка передбачала збільшення щомісячної компенсації за проїзд депутатам з 7500 до 13 000 гривень.

Крім того, не пройшла й ініціатива підняти оплату за проживання у Києві з 650 до 900 грн на добу. Тобто ті, хто не має службової квартири, змушені й далі “терпіти” столичні готелі без зірок.

Тернопільські “скромники” — за підвищення

Попри очевидну невідповідність ситуації в країні, більшість нардепів з Тернопільщини підтримали цю спробу “підлатати” депутатські гаманці:

  • Людмила Марченко – за
  • Володимир Гевко – за
  • Андрій Богданець – за
  • Ігор Василів – за
  • Іван Чайківський – за
  • Микола Люшняк — відсутній
  •  Сергій Мельник — ще не був внесений до офіційного списку депутатів на сайті Ради

А що далі?

Проєкт постанови не набрав навіть мінімально необхідних 226 голосів — лише 208 “за”. Але, як показує практика, такі ініціативи повертаються знову і знову. Бо депутатська “бідося” — це стабільна тема: з маршрутки до готелю за гроші платників податків.

 

Автор: Гриць СИНІВЕЦЬ

Теги: нардепи, допомога, верховна рада

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