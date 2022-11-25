Без світла, проте зі знижками: чи реально скупитися на «чорну п’ятницю» у Тернополі

Цьогорічна п’ятниця справді чорна для деяких магазинів та торгових центрів Тернополя, а все через аварійні відключення електроенергії. Натомість українців не подолати і вони виходять з будь-яких ситуацій.

Чи реально сьогодні закупитися зі знижками і які товари акційні – дивіться у матеріалі “20 хвилин”.

Знижки до -70%, осінній розпродаж чи три за ціною двох чи купуй один, а інший у подарунок – саме така інформація вже тиждень майорить на вітринах магазинів, бордах та у брошурах, що роздають вулицями. І все тому що 25 листопада – період великих розпродажів та знижок.

Журналісти «20 хвилин» завітали до торгово-розважального центру «Подоляни», торговий центр Novus та подивилися, чи реально є знижки і як люди реагують на них. Ми переглядали ціни на ювелірні прикраси, текстиль, побутову техніку, гаджети, а також одяг.

Які знижки у торгових центрах?

Black Friday у торгово-розважальному центрі «Подоляни» цьогоріч справді містична, адже від ранку у закладі відсутнє світло. Натомість деякі магазини все ж працюють на обслуговують своїх клієнтів під світлом ліхтариків. Єдине – скористатися терміналом не вдасться, тож якщо думаєте завітати, готуйте готівку.

На вітринах магазинів одягу видніються плакати, зокрема у Sinsay міжсезонний розпродаж, а знижки до -50%. До прикладу, жіночий жилет коштує не 499 гривень, а 299 гривень. Тепла сорочка – не 799 гривень, а 599 гривень.

Також знижки можна побачити на літні речі або ж біжутерію. А також -20% на всю колекцію з кодом: blackua20. Акція діє до 27 листопада.

-20% на весь асортимент товару пропонують у магазині речей Reserved. Речей у магазині безліч на будь-який смак та гаманець. Акція діє до 26 листопада.

У магазині речей COLIN`S наразі діють знижки на товари до -40%, а через «чорну п’ятницю» продавці накидають ще -20%. Акція діє на весь асортимент товару, а триватиме до 28 листопада.

Презент на «чорну п’ятницю» – -30% на другу річ. Така вивіска майорить на вітрині магазину одягу Trend.

-30% на колекцію осінь/зима-2022 року пропонують і в магазині спортивного одягу та товару Sportcenter. Знижки приурочені до «чорної п’ятниці».

Також пропонують знижки на ювелірні вироби. Зокрема, ювелірний завод «Золотий вік» пропонує тернополянам -10% від суми на дві прикраси у чеку та -15% від суми на три прикраси у чеку. На момент нашого перебування магазин був зачинений через відсутність електропостачання. Акції діють до 30 листопада.

А ювелірний магазин Love you працював. І до «чорної п’ятниці» вони підготували знижки до -60%. Акція діє до 30 листопада.

До «чорної п’ятниці» підготувалися і в магазині «Фокстрот». До 28 листопада пропонують придбати товар зі знижкою до -70%. Ноутбук Lenovo замість 37 999 гривень коштує 31 999 гривень, а холодильник Hisense можна придбати за 19 999 гривень замість 22 599 гривень.

Чи є знижки у Novus?

У торговому центрі Novus є знижки в магазині побутової техніки «Ельдорадо». У рамках «Сімейної п’ятниці» ціни на товари можуть бути знижені до -70%. До прикладу, техніка для краси та догляду до -50%, вбудована техніка для кухні до -30%.

Кавоварку DeLonghi пропонують за 19 999 гривень замість 25 999 гривень (знижка 7%). Ноутбук Lenovo замість 21 999 гривень коштує 18 999 гривень (знижка 12%).

Планшет Teclast можна придбати не за 10 999 гривень, а за 10 499 гривень (знижка 8%). Акції тривають до 28 листопада.

У магазині Jysk знижки до -70% триватимуть до 30 листопада. Зокрема, купити деякі подушки зараз можна зі знижкою -50%, рушники зі знижкою -60%.

Також акційні пропозиції є на новорічних гномів – від -32% до -71%. А ось на аксесуари для ванної знижки до -60%.

Також у торговому центрі Novus працює Столична ювелірна фабрика. Для своїх клієнтів вони пропонують знижки до -80%. Акція триває до 27 листопада.

Що пропонують в інтернеті?

Враховуючи те, що через відсутність електроенергії у Тернополі працюють не всі магазини, то як вихід із ситуації – онлайн-шопінг. Адже купуючи товари онлайн, ви можете розрахуватися карткою та і ціни інколи навіть дешевші.

До прикладу, онлайн-магазин «Розетка» обіцяє знижки до -60% на деякі товари. Наприклад, ціни на побутову та комп’ютерну техніку вказані зі знижками від -47 до -54%. Також можна побачити знижки на дитячі іграшки -48% та побутову хімію від -40 до -54%. Більше того, купити за зниженою ціною можна навіть спідню білизну чи верхній одяг, взуття.

За кілька днів до Чорної п’ятниці повідомлення про знижки до -70% почав надсилати і магазин «Цитрус». Більше того, приваблюють людей вигідною оплатою за товар, а саме частинами. Та ще додатковими знижками за купівлю кількох товарів одночасно. На сайті є спеціальний розділ, де вказані всі товари, що можна придбати за знижками. Туди потрапили товари для дому, гаджети, транспорт та дитячі іграшки. Є товари зі знижками лише -8%, а деякі і з -20-40%.

Закупити товар зі знижками пропонує і магазин «Епіцентр». Знижки також обіцяє до -80%. А товаром дня зі знижкою -69% є зовнішній акумулятор на 1000 mAh. Що зовсім нас не дивує. Також зі знижкою до -5% в магазині можна придбати акумулятори автомобільні, ручні ліхтарики до -20%, свічки до -55%, а ліхтарі кемпінгові до -20%.

У магазині знають на чому робити акцент і поставили ще знижку до -70% на термоси, до -55% на шкребки зимові та до -50% на батарейки. Якщо ви, попри війну, надумали робити ремонт, то купити товар можна зі знижкою від -20% до -70%.

Знижки в онлайн-магазинах діють до 27 листопада включно, а в деяких і до 29 чи 30 листопада. Все залежить від товару, що ви плануєте придбати.

Як не потрапити на гачок

У кожному магазині можете знайти знижки, але чи дійсно вони вигідні? Велике питання. Звичайно, під час перегляду товару як офлайт, так і онлайн нам в кожному магазині запевняють: «Такі ціни діють тільки у нас», «Тільки ми робимо такі знижки для своїх споживачів», «Де ви ще побачите знижки на ноутбуки до -30%».

Зі слів виконуючого обов’язки директора супермаркету програмного забезпечення «СОФТКЕЙ ЮА» Дениса Никитчука, найбільш ефективними є саме знижки на товар, хоча і інші акції потрібні магазинам.

Напевно знижки є найбільш універсальним та привабливим інструментом, що спонукає покупця купити товар, – каже він. – Що стосується «подарунків до покупки» та «два товари по ціні одного», то тут багато залежить від типу товару. Те ж стосується і «подарунків до покупки» — такий інструмент часто використовується продавцями, щоб почистити склад, звільнити його від неходових товарів.

Як знайти реальні знижки в магазинах

Хоча багато магазинів намагаються обманути наївних покупців – все ж, можна знайти необхідний товар зі знижками. Перш ніж щось купити – перевірте ціну в інших магазинах. Для цього навіть не потрібно кудись ходити та витрачати багато часу.