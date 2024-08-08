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Автотроща на Микулинецькій в Тернополі: у поліції розповіли деталі

Водія однієї з автівок госпіталізували з множинними травмами.

08.08.2024

Галина Кіт

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Теми, Оперативно, Тернопільщина, Кримінал, Новини, Суспільство

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Сьогодні вранці, біля 8 години, у Тернополі на вулиці Микулинецькій сталася моторшна аварія за участі чотирьох автомобілів.

“За попередніми даними, водій автомобіля «Daewoo Lanos» виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з «Nissan Qashqai». Внаслідок удару обидві автівки відкинуло на інші транспортні засоби: «Daewoo Lanos» в’їхав у «Renault Clio», а «Nissan Qashqai» – в «Toyota Auris»”, – повідомили у поліції.

Внаслідок аварії водій «Daewoo Lanos» зазнав множинних травм. Його доправили до лікарні.

На місці події працювали працівники поліції, рятувальники, медики.

Слідчі поліції встановлюють усі обставини ДТП. У всіх учасників автопригоди відібрано зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Джерело: ГУНП у Тернопільській області

 

Теги: постраждалі, ДТП, Тернопіль

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