Автотроща на Микулинецькій в Тернополі: у поліції розповіли деталі

Сьогодні вранці, біля 8 години, у Тернополі на вулиці Микулинецькій сталася моторшна аварія за участі чотирьох автомобілів.

“За попередніми даними, водій автомобіля «Daewoo Lanos» виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з «Nissan Qashqai». Внаслідок удару обидві автівки відкинуло на інші транспортні засоби: «Daewoo Lanos» в’їхав у «Renault Clio», а «Nissan Qashqai» – в «Toyota Auris»”, – повідомили у поліції.

Внаслідок аварії водій «Daewoo Lanos» зазнав множинних травм. Його доправили до лікарні.

На місці події працювали працівники поліції, рятувальники, медики.

Слідчі поліції встановлюють усі обставини ДТП. У всіх учасників автопригоди відібрано зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Джерело: ГУНП у Тернопільській області