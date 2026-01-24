25.01.2026 00:19

Артистки зі Збаража здобули Гран-прі Всеукраїнського фестивалю «Трускавецька фієста-2026»

Заслужені артистки України вибороли найвищу нагороду престижного мистецького конкурсу

24.01.2026

Яровий Роман

165

Тернопільщина, Культура, Новини

Олег Гафткович, Світлана ПРОКОПЧУК, Марія БЕРЕЗОВЕЦЬКА, Юлія ВОЛОШИН
бараж має ще один привід для гордості. Заслужені артистки естрадного мистецтва України Світлана Прокопчук, Марія Березовецька та Юлія Волошин здобули Гран-прі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв «Трускавецька фієста-2026».

Престижний мистецький захід відбувся 24 січня 2026 року у кіноконцертному залі готельно-курортного комплексу «Карпати» в місті Трускавець.

За підсумками конкурсних виступів журі одноголосно присудило найвищу нагороду фестивалю саме представницям Збаража, відзначивши їхню високу виконавську майстерність, професіоналізм та сценічну культуру.

Про черговий творчий успіх повідомив начальник відділу культури Збаразької міської ради Олег Гафткович. За його словами, перемога на такому масштабному всеукраїнському конкурсі є важливим досягненням не лише для артисток, а й для всієї культурної спільноти громади.

Здобутий Гран-прі став черговим підтвердженням того, що Збараж гідно представлений на мистецькій мапі України.

Теги: Марія Березовецька, Юлія Волошин, Збараж, культура, фестиваль, мистецтво, Світлана Прокопчук, Трускавецька фієста, заслужені артистки України

