Артилериста з Тернопільщини нагородили орденом “За мужність”

Військовослужбовця з Тернопільщини Михайла Ольховецького нагородили орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Про це повідомили на сторінці Чортківської районної державної адміністрації.

Указом президента України за зразкове виконання військового обов’язку, мужність та героїзм в боях нагородили орденом “За мужність” ІІІ ступеня жителя міста Хоростків, солдата, артилериста 45 окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського Сухопутних військ ЗСУ Михайла Ольховецького.

Військовослужбовець із березня 2022 року захищає Україну. Воював на Запоріжжі та Херсонщині, а із листопада і до сьогодні на Бахмутському напрямку.

В березні-травні 2024 року розрахунком гармати за безпосередньої участі солдата було знищено гармати Д-30, МТ-12 “Рапіра”, декілька мінометів, зокрема міномет “Тюльпан”, 5 БТТ та БМП, РСЗВ, знищено польові склад бойових комплектів та військовослужбовців.

Михайла Ольховецького також нагородили відзнакою “Золотий хрест” головнокомандувача ЗСУ.