4-й тур чемпіонату області з футболу

24 травня у Вищій та першій лігах відбулися поєдинки четвертого туру чемпіонату Тернопільської області з футболу. Пропонуємо результати матчів.

Вища ліга.

«Збруч-Агробізнес» – «Поділля» (Васильківці) – 0:0, ФК «Нараїв» – ФК «Збараж» – 1:2 (1:2), «ФАТ-Вікнини» (Вікно) – «Поділля» (Велика Березовиця) – 4:2 (2:0).

Ще один поєдинок відбудеться 27 травня. «Агрон» (Великі Гаї) прийматиме ФК «Борщів».

Окрім того, у завершальному поєдинку 3-го туру 20 травня васильковецьке «Поділля» поступилося «Агрону» – 0:2 (0:2).

Перша ліга.

ФК «Арсенал» (Теребовля) – ФК «Нічлава» (Жилинці–Пилатківці, Борщівська ОТГ) – 0:1 (0:1), ФК «Шлях» – ФК «Медобори» – 2:2 (0:1), «Борщів-2» – ФК «Бучач» – 3:0 (2:0).

30 травня у п’ятому турі у Вищій лізі «Сокіл» (Велика Березовиця) прийматиме «Агрон». Наступного дня відбудуться решта поєдинків: ФК «Збараж» – «ФАТ-Вікнини», «Поділля» (Васильківці) – ФК «Нараїв», ФК «Борщів» – «Збруч-Агробізнес».

У першій лізі 31 травня гратимуть: ФК «Медобори» – «Борщів-2», ФК «Нічлава» – ФК «Шлях», ФК «Трибухівці» – ФК «Теребовля».