«Агрон» і «Дністер» дізналися суперників у чвертьфіналі аматорського чемпіонату

24 травня у вісімнадцятому, останньому турі другого кола аматорського чемпіонату України тернопільські команди грали на виїзді. «Дністер» – з сарненським «Маяком», а «Агрон» – з «Колосом» (Полонне, Хмельницька область). Оскільки тернопільські команди уже забезпечили собі участь у плей-офф, то в останньому турі мало вирішитися, хто з них вийде у чвертьфінал з першого і другого місця.

Для того, щоби фінішувати на першому місці у турнірній таблиці, «Агрону» достатньо було зіграти з «Колосом» хоча би внічию, або сподіватися, щоби заліщицький «Дністер» не переміг в гостях у паралельному поєдинку.

Мабуть, великогаївські футболісти зарано розслабилися, у попередньому турі в домашньому поєдинку вони поступилися «Кормілу, а цієї неділі доволі несподівано й «Колосу».

На початку першого тайму у Полонному гостріше діяли господарі, які після розіграшу кутового й подачі з лівого флангу у штрафний майданчик на 9-й хвилині відкрили рахунок. Точного удару головою завдав Олександр Климчук.

Після пропущеного м’яча «агронівці» заволоділи територіальною перевагою і мали можливості зрівняти рахунок, інколи їхнім атакам бракувало креативності, в інших надійно діяла оборона і воротар господарів.

Натомість «Колос» на 39-й хвилині подвоїв рахунок. І знову це вдалося зробити після стандарту, м’яч у ворота спрямував Дмитро Бороденко.

У другому таймі на 54-й хвилині великогаївські футболісти скоротили рахунок. Влучного удару завдав Валентин Білик.

На 74-й хвилині, після виконання кутового з правого флангу в боротьбі біля штрафної «Агрона», м’яч знову влетів у ворота гостей – 3:1. На 83-й хвилині великогаївчани знову скоротили відставання в рахунку, після передачі від Валентина Білика м’яч головою у ворота суперника спрямував Богдан Семенць – 3:2.

Незважаючи на зусилля наших земляків, рахунок у матчі до кінця поєдинку так і не змінився. Чергова поразка могла вартувати великогаївчанам першого місця, але «Дністер» також оступився, не зумівши переграти свого суперника.

«Колос» (Полонне, Хмельницька область) – «Агрон» – 3:2 (2:0).

Голи: О. Климчук (9), Д. Бороденко (39), А. Ілюхін (74). – В. Білик (54), Б. Семенець (83).

На Рівненщині у першому таймі обидві команди намагалися захопити територіальну ініціативу. Господарям, щоби сподіватися на участь у плей-офф, потрібна була перемога. Але вже на 15-й хвилині «Маяк» залишився вдесятьох, після другої жовтої картки футбольне поле залишив Михайло Сергійчук.

Хоча й заліщани отримали на полі кількісну перевагу, втілити її у позитивний для себе результат виявилося непросто. Господарі не лише надійно грали в захисті, а й за першої нагоди вибігали у контратаки.

На перерву команди пішли за нулів на табло.

У другому таймі «Дністер» таки зумів реалізувати свою перевагу. Рахунок у поєдинку на 67-й хвилині відкрив кращий бомбардир команди Юрій Захарків – 0:1.

Проте футболісти «Маяка» не збиралися здаватися і на 75-й хвилині Богдан Волошко гарматним пострілом зі штрафного зрівняв рахунок – 1:1.

Ще через дві хвилини Андрій Малащук розрізною передачею вивів на побачення із воротарем Івана Дячинського, але останній не зумів переграти голкіпера господарів. Футболісти «Дністра» таки мали нагоду вирвати перемогу, але знову воротар «Маяка» на другій додатковий хвилині врятував команду.

У підсумку нічия на користь великогаївчан, які зберегли за собою перше місце.

«Маяк» (Сарни, Рівненська область) – «Дністер» – 1:1 (0:0).

Голи: Б. Волошко (75). – Ю. Захарків (67).

«Агрон», маючи в активі 35 очок, завершив чемпіонат у групі 1 на першому місці, «Дністер» із 34 заліковими пунктами – другий.

Тож у чвертьфіналах «Агрон» зіграє із ФК «Олімпія» (Савинці Полтавська область), який у групі 2 посів четверте місце, а «Дністер» – із ФК «Агротех» (Тишківка Кіровоградська область), який у 2-й групі на третьому місці. Базові дати перших чвертьфінальних поєдинків – 30–31 травня, матчі-відповіді – 6–7 червня.

Віктор КАРПОВИЧ