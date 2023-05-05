Андрій БОГУШ: «Війна вчить цінувати прості речі…»

Андрій Богуш з Чорткова в мирному житті був приватним підприємцем і працював заступником директора молодіжно-методичного центру. У 2015–2020 рр. – депутат Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода», а сьогодні – військовослужбовець ЗСУ. Свободівця мобілізували торік у червні, але ця війна не була першою для захисника – адже служив ще у 2014–2015 роках.

З початку лютого цього року Андрій Богуш – на Донеччині. Каже, ситуація стабільно напружена. Зрідка є нагода побачитися з побратимами, які також воюють на цьому напрямку.

Час від часу приїздять і волонтери, які привозять все, що треба – від продуктів до різного обладнання. Хоча тепер є можливість передати потрібні речі Новою поштою.

“Потреби у військових сталі: тепловізори, запчастини до техніки, одяг частково по сезону, спальники, продукти довготривалого зберігання. Це з побутових речей. А коли говорити про серйозні потреби, то нам загалом потрібна різна техніка й озброєння – від кулеметів і мінометів до важкої автомобільної техніки, артилерії і танків…”

Який довід ви здобули на цій війні?

“Зараз війна зовсім не така, яку вели до 2022 року, це вже не АТО. Тут маєш зовсім інший досвід – досвід закопуватися глибше і бути обережнішим. Війна вчить цінувати прості речі, все те, що досі сприймалось, як належне: справжніх відданих побратимів, спокійний сон в сухому місці, можливість поговорити з рідними і, як би банально це не звучало, – помитися в теплій воді”.

Чого ви особисто ніколи не пробачите москалям?

“Вбивств безневинних людей – дітей і жінок”.

Що для вас – українська перемога? Якою вона має бути? Що ви хотіли б насамперед зробити після перемоги?