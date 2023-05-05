Андрій БОГУШ: «Війна вчить цінувати прості речі…»

З початку лютого цього року Андрій Богуш – на Донеччині. Каже, ситуація стабільно напружена. Зрідка є нагода побачитися з побратимами, які також воюють на цьому напрямку.
Час від часу приїздять і волонтери, які привозять все, що треба – від продуктів до різного обладнання. Хоча тепер є можливість передати потрібні речі Новою поштою.
“Потреби у військових сталі: тепловізори, запчастини до техніки, одяг частково по сезону, спальники, продукти довготривалого зберігання. Це з побутових речей. А коли говорити про серйозні потреби, то нам загалом потрібна різна техніка й озброєння – від кулеметів і мінометів до важкої автомобільної техніки, артилерії і танків…”
Який довід ви здобули на цій війні?
“Зараз війна зовсім не така, яку вели до 2022 року, це вже не АТО. Тут маєш зовсім інший досвід – досвід закопуватися глибше і бути обережнішим.
Війна вчить цінувати прості речі, все те, що досі сприймалось, як належне: справжніх відданих побратимів, спокійний сон в сухому місці, можливість поговорити з рідними і, як би банально це не звучало, – помитися в теплій воді”.
Чого ви особисто ніколи не пробачите москалям?
“Вбивств безневинних людей – дітей і жінок”.
Що для вас – українська перемога? Якою вона має бути? Що ви хотіли б насамперед зробити після перемоги?
“Українська перемога – це перемога добра над злом, спокійне життя і вічне забуття про москальську орду. Ми повинні звільнити всі захоплені наші землі від ординців і домогтися розділення орди на маленькі князівства. Потрібно, щоб всі захоплені держави ерефії стали незалежними або повернулися у склад країн, в яких вони були анексовані. Після перемоги хочеться просто відпочити…”