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Алею сакур висадили у громаді на Тернопільщині (фото)

13.11.2022

Роман Васильович

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Тернопільщина, Суспільство, Події

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У молодіжному парку в громаді на Тернопільщині висадили алею сакур.

Працівники міської ради та КП «Теребовля» висадили у молодіжному парку 20 саджанців сакури, пишуть Тернополяни.

Відтепер цвітінням декоративного дерева можна буде помилуватися у Теребовлянській громаді.

Ці дерева стійкі до погодних умов і добре приживаються у нашій місцевості.

Цвітіння сакури триває близько 2 тижнів і припадає на кінець квітня — початок травня, залежно від погодних умов.

Надіємося, що алея декоративної сакури буде ще однією візитівкою громади.

За сприяння компанії ТДВ “Зелене господарство” міста Тернопіль було виділено спонсорську допомогу, а саме 20 молодих саджанців сакур та 500 саджанців троянд.

Автор: Роман Васильович

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