Алею сакур висадили у громаді на Тернопільщині (фото)

Працівники міської ради та КП «Теребовля» висадили у молодіжному парку 20 саджанців сакури, пишуть Тернополяни.
Відтепер цвітінням декоративного дерева можна буде помилуватися у Теребовлянській громаді.
Ці дерева стійкі до погодних умов і добре приживаються у нашій місцевості.
Цвітіння сакури триває близько 2 тижнів і припадає на кінець квітня — початок травня, залежно від погодних умов.
Надіємося, що алея декоративної сакури буде ще однією візитівкою громади.
За сприяння компанії ТДВ “Зелене господарство” міста Тернопіль було виділено спонсорську допомогу, а саме 20 молодих саджанців сакур та 500 саджанців троянд.