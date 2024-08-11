На Тернопільщині закінчують збір ранніх зернових культур. Аграрії Тернопільщини намолотили перший мільйон тонн зерна.

Про це під час брифінгу розповів директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів.

“Жнива в області проходять оперативно та вдало. Аграрії продовжують добре працювати навіть в умовах воєнного стану, адже саме від них залежить продовольча безпека не тільки Тернопільщини, але й інших областей країни. Наразі зібрано практично весь горох, ріпак, озиму пшеницю та озимий ячмінь”, – зазначив Володимир Стахів. В області триває жнивна кампанія у всіх категоріях господарств області. Уже зібрано понад 70% раньо-зернових культур.

Цьогорічна урожайність ранніх зернових становить 56 центнерів з гектара. Це більше порівняно з попереднім роком.

Всього зернові зібрано з 196 тис га, що становить 46 процентів. Зокрема, яру та озиму пшеницю з 164 тис. га (86%), ярий та озимий ячмінь – з 27,9 тис.га (35%).

Окрім зернових культур місцеві аграрії розпочали також збирання овочів. Наразі овочеві культури зібрані з площі 3,2 тис. га, що становить понад 29% від загальної кількості, картопля – з 2 процентів площ.

Галина ВАНДЗЕЛЯК