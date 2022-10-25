25 жовтня: народні прикмети та звичаї, що не можна робити

25 жовтня християни відзначають церковне свято мучеників Прова, Тараха і Андроніка. Наші предки в цю ніч спостерігали за зірками і передбачали за ними погоду. Вони вірили, що кожна зірка втілює святого, який спостерігає за людьми з небес.