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Оновлення виплат з 1 січня: хто може отримати солідну грошову допомогу

03.01.2023

Ірина Нова

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Економіка, Суспільство, Цікаво

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Російська збройна агресія змусила близько 1,8 мільйонів українців шукати нового дому в межах країни. Громадянам, які вимушено залишили свої домівки, держава надає допомогу з початку війни.

Щоб одержати допомогу від держави, потрібно мати статус внутрішньо переміщеної особи.

Про деякі зміни в правилах про виплати повідомила віцепрем’єр України Ірина Верещук, пише Tehnofan.

Право на отримання допомоги мають особи, які були обліковані як внутрішньо переміщені особи. Виплата допомоги здійснюється в розмірі 2000 гривень на особу похилого вік та 3000 грн для людей з інвалідністю.

В оновленому переліку отримувачів увійшли 9 областей та 329 громад:

Донецька (66 громад);

Харківська (56 громад);

Дніпропетровська (10 громад),

Луганська (37 громад);

Запорізька (62 громад);

Херсонська (49 громад);

Миколаївська (26 громад);

Сумська (19 громад);

Чернігівська (4 громади).

Допомога нараховується з місяця звернення особи, терміну немає, і громадяни будуть підтримуватися щонайменше до закінчення воєнного стану.

Автор: Ірина Нова

Мітки: суспільство, новини, грошова допомога, цікаво Тернопільщина

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