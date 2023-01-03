Оновлення виплат з 1 січня: хто може отримати солідну грошову допомогу

Щоб одержати допомогу від держави, потрібно мати статус внутрішньо переміщеної особи.
Про деякі зміни в правилах про виплати повідомила віцепрем’єр України Ірина Верещук, пише Tehnofan.
Право на отримання допомоги мають особи, які були обліковані як внутрішньо переміщені особи. Виплата допомоги здійснюється в розмірі 2000 гривень на особу похилого вік та 3000 грн для людей з інвалідністю.
Донецька (66 громад);
Харківська (56 громад);
Дніпропетровська (10 громад),
Луганська (37 громад);
Запорізька (62 громад);
Херсонська (49 громад);
Миколаївська (26 громад);
Сумська (19 громад);
Чернігівська (4 громади).
Допомога нараховується з місяця звернення особи, терміну немає, і громадяни будуть підтримуватися щонайменше до закінчення воєнного стану.