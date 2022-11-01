Аферисти діяли за однією схемою: вони телефонували до потерпілих та представлялися співробітниками банку. У ході розмови, вони входили в довіру та під різними приводами дізнавалися персональні дані власників карткових рахунків. Згодом вони без труднощів спустошували електронні гаманці потерпілих. Потерпілих жителів області ошукали майже на 135 000 гривень.