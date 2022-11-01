Аферисти діяли за однією схемою: вони телефонували до потерпілих та представлялися співробітниками банку. У ході розмови, вони входили в довіру та під різними приводами дізнавалися персональні дані власників карткових рахунків. Згодом вони без труднощів спустошували електронні гаманці потерпілих. Потерпілих жителів області ошукали майже на 135 000 гривень.
Правоохоронці вкотре закликають краян ніколи, ні за яких обставин, не повідомляти особисті дані невідомим та дотримуватись наступних рекомендацій: