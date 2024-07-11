80 років з дня утворення Української Головної Визвольної Ради

Цього року громадськість України відзначає 80-річчя важливої події нашої країни. 11-15 липня 1944 року на лісничівці поблизу с. Сприня, що на Самбірщині, за ініціативою ОУН-УПА відбувся установчий Великий Збір Української Визвольної Ради (УГВР), де було утворено підпільний парламент на чолі з президентом України, ним став виходець з Полтавщини Кирило Осьмак, та утворення підпільного уряду на чолі з Романом Шухевичем.

Від початку утворення УПА була організована як понадпартійна загальнонаціональна армія, тому вона і мала загальнонаціональне політичне керівництво.

Конкретна підготовка створення УГВР розпочалася навесні 1944 року, коли для цієї мети було утворено ініціативний комітет, про що у своїй статті «До генези УГВР» розповів Р. Шухевич: «Для здійснення плану утворення Всеукраїнського загальнонаціонального політичного центру, який зродився в колах головного командування УПА ще у 1943 р. – навесні 1944 р., було утворено ініціативний комітет, який вирішив створити представництво українського народу. Демократична платформа дала можливість залучити до керівництва визвольною боротьбою всіх чинних та національно вартісних українських патріотів, незалежно від їх партійних поглядів».

Завдання УГВР – об’єднати і координувати дії всіх самостійницьких визвольних сил українського народу на всіх землях України та поза ними з метою боротьби проти московсько-більшовицьких і гітлерівських імперіалістів та створення Української самостійної соборної держави.

Політична платформа, на якій формувалося керівне представництво українського народу, організовано на принципах:

Беззастережного визнання ідеї УССД найвищою ідеєю українського народу. Визнати революційні методи боротьби за побудову УССД. Задекларувати своє важливе ставлення супроти більшовицьких і німецьких окупантів. Визнати демократію як основний принцип представництва.

Ініціативний комітет доклав багато зусиль, щоб до складу УГВР увійшли представники всіх українських земель і політичних середовищ, які визнавали його політичну платформу.

Комітет скликав Перший Всеукраїнський Збір УВР, який відбувся 11-15 липня 1944 року в Карпатських лісах, на лісничівці, поблизу с. Сприня на Самбірщині (тепер Львівська обл.), під охороною відділів УПА.

Великий Збір відбувся під керівництвом членів ОУН-УПА Ростислава Волошина і секретаря Миколи Дужого. Великий Збір сформував і ухвалив основні законодавчі документи УГВР: «Платформу», «Устрій» і «Універсал» та обрав керівні органи.

Президентом УГВР було обрано позапартійного Кирила Осьмака, уродженця Полтавщини. Його заступниками: Василя Мудрого, отця д-ра Івана Гриньоха, Івана Вовчука.

Роман Шухевич був обраний головою генерального секретаріату та секретарем військових справ. Ярослав Біленький – генеральний суддя, Микола Лебедь – секретар закордонних справ, Ростислав Волошин – секретар внутрішніх справ, Йосип Позичанюк очолив бюро інформації. Інші члени уряду мали бути затверджені пізніше.

В прийнятому Універсалі наголошено:

Український Народе!

Гряде доба Національних Визвольних Революцій. Поневолені народи Сходу і Заходу в своїй безперервній революційній боротьбі ждуть хвилини, щоб на руїнах ворожих їм імперіялізмів побудувати нове вільне життя.

Український народ входить у вирішальну стадію своєї визвольної боротьби. Наближається момент, на який ждали століттями українські покоління, момент, в якому вирішиться наша доля.

Сучасне українське покоління може бути горде, що саме йому доведеться в героїчній боротьбі завершити будову української держави і здійснити предківський заповіт.

Велетенське завдання української держави вимагає ще більшого завзяття, ще більшої відданості справі, а перш за все – об’єднання всіх самостійних революційних сил під одним політичним проводом.

Щоб об’єднати всі національно-визвольні сили українського народу, щоб з одного центру керувати нашою визвольною боротьбою, щоб перед зовнішнім світом репрезентувати волю українського народу та щоб протиставитись спробам ворогів української держави розбивати єдиний самостійний український фронт, — створюється Українська Головна Визвольна Рада, яка від сьогодні бере на себе керівництво визвольною боротьбою українського народу.

30 травня 1947 року УГВР прийняла постанову про визнання 14 жовтня 1942 року днем постання Української Повстанської Армії (УПА). Збір ухвалив присягу воїна Повстанської армії та встановлення цього дня святковим днем УПА.

УГВР була найвищим керівництвом українського визвольного руху, більшість постанов стосувалося безпосередньо УПА або її бойової діяльності. УГВР прийняло також постанови про підвищення у старшинських ступенях вояків УПА, про відзначення їх хрестами бойової заслуги. Також у виданнях УГВР постійно публікували інформації про бої відділів УПА та членів збройного підпілля з репресивними органами.

Українська Головна Визвольна Рада є найвищим керівним органом українського народу на час революційної боротьби аж до створення уряду Української самостійної соборної держави.

УГВР зіграла важливу роль в українському визвольному русі, бо створення центрального керівництва дало можливість упродовж 12-ти років без допомоги чужих держав проводити підпільну боротьбу і боронити український народ перед репресіями двох окупантів: німецьких нацистів та більшовицьких імпершовіністів.

Слава Героям і творцям УГВР!

Ігор ОЛЕЩУК

Липень 2024 р.

P.S. Фото лісничівки і фото охоронників Великого Збору.