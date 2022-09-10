Кабінет міністрів України подовжив термін дії Положення про спеціальні обов’язки (ПСО) на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року.

Про це повідомив в телеграмі прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

“Уряд подовжив термін дії ПСО на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року. Тобто ціна на блакитне паливо для виробників тепла на цей період залишиться незмінною, що дає можливість місцевій владі так само не підвищувати тарифи на тепло й воду для населення”, – написав він

За словами урядовця, Україна разом із Європою готується до складного опалювального сезону та враховує всі можливі сценарії, які може підступно реалізувати Росія.

“Тож рішення Уряду дозволить забезпечити надійне й безперебійне постачання природного газу та надійність функціонування ринку газу в Україні”, – підсумував прем’єр.

Окрім того, Денис Шмигаль повідомив, що з огляду на наближення зими Україна погодиться розблокувати експорт вугілля до сусідньої Польщі, а також збільшить кількість електроенергії, яка надходитиме країні.

Компанія “Нафтогаз”, яка обслуговує користувачів Тернопільської області, продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр блакитного палива. Тобто ціна залишається незмінною для всіх теплокомуненерго, і це дозволяє місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гарячу воду.