24 серпня у виставковому залі Національного заповідника «Замки Тернопілля» м. Збараж відкрили колективну виставку «Мистецтво в часі війни»,

На виставці демонструють картини митців з Києва – Сергія Ковальова і Наталії Башкатової, Харкова – Юрія Клапоуха і Юлії Ліхіної, Тернополя – Марії Ділай, Любов Поворозник і Оксани Бурди, Теребовлі – Миколи Шевчука, Марічки Тимчук, Марії Ворончак та Івана Драгана.

Директор Залозецького краєзнавчого музею Василь Ільчишин розповів:

«Приємно, що на виставці представлено роботи художників-переселенців, які працюють у Залізцях, зокрема: Юрія Клапоуха, Юлії Ліхіної та Наталії Башкатової. Наприклад, Юрій Клапоух намалював дві картини вояка УПА та бійця ЗСУ зі Збаража Олександра Саричева. Він планує створити серію робіт, на яких зобразить інших воїнів Тернопільщини».

На виставці, окрім сюжетів 20 і 21 століть, можна побачити й козацьку тематику, тобто відчути дух боротьби поколінь українців за свою волю і країну.