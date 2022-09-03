В польському місті Загуж відбулися міжнародні змагання зі стрибків на лижах з трампліна та лижного двоборства, в яких взяли участь учні Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту, які тренуються у Кременці.

Серед дівчат 2011 р.н. і молодших Цибульська Олена виборола друге місце в лижному двоборстві та була сьомою зі стрибків на лижах з трампліна, а Гераси’юк Дарина посіла третє місце в лижному двоборстві та п’яте – зі стрибків на лижах з трампліна.

Серед дівчат 2009-2010 р.н. в лижному двоборстві (трамплін К-40) Олена Цибульська зайняла третє місце та четверте – зі стрибків на лижах з трампліна. Також третє місце посіла Герасим’юк Дарина зі стрибків на лижах з трампліна.

Серед юнаків 2010 р.н. і старші в лижному двоборстві (трамплін К-40) Струмінський Олександр був п’ятим, а Рудак Данило – сьомим.

Як зазначили в обласній ДЮСШ із зимових видів спорту, представники школи на змаганнях у Польщі завоювали третє загальнокомандне місце серед одинадцяти.