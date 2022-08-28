В умовах військового часу потрібно ще більше уваги приділяти здоров’ю. Адже можуть бути труднощі з ліками та й взагалі з наданням медичної допомоги.

У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я вирішило нагадати батькам про необхідність чітко дотримуватися Національного календаря щеплень, в який входить обов’язкова вакцинація. Сьогодні в Україні діє календар щеплень, затверджений у 2018 році. Ніяких змін в нього не вносили.

Календар заснований на міжнародному досвіді проведення імунізаціх та відповідає рекомендаціям Всесвітньох організації охорони здоров’я.

Вакцинація, яка занесена до Національного календаря щеплень, залежить від віку дитини. Бажано чітко дотримуватися вікових норм, що рекомендуються. Так, наприклад, щеплення проти гепатиту В дитина повинна отримати в першу добу після народження, другу дозу колять у другий місяц життя.

У МОЗ це пояснюють тим, що такий графік дозволить використовувати в майбутньому комбіновану багатокомпонентну вакцину і зменщить кількість візитів до лікаря протягом першого року життя малюка.

Варто зазначити, що щеплення проти грипу не входить до Національного календаря. А ось від інших десяти захворювань щеплення роблять обов’язково. Це:

– гепатит В

– туберкульоз

– поліомієліт

– дифтерія

– коклюш

– правець

– гемофільна інфекція

– кір

– краснуха

– і епідемічний паротит.

Незабаром прийде осінь, а разом із нею і вірусні захворювання. В тому числі і коронавірус. В Україні дозволена вакцинація від COVID-19 для дітей від 12 років. В деяких країнах, наприклад, Ізраїлі роблять щеплення від цього захворювання дітям від 5 років.

Від грипу можна щепити дітей з 6 місяців. Якщо це буде для дитини перша антигрипозна вакцина, тогді потрібно буде робити ревакцинацію. З яким інтервалом, залежить від виробника.

Поки що в Україні вакцини від грипу немає. Як правило, вона з’являється в вересні, щоб можна було встигнути провакцинуватися до початку росту захворюваності, який відбувається в середині листопада.

Щоб захистити дитину від такого бактеріального ускладнення грипу або коронавірусу, як пневмонія, можна також зробити йому щеплення від пневмококу.