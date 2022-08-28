В умовах військового часу потрібно ще більше уваги приділяти здоров’ю. Адже можуть бути труднощі з ліками та й взагалі з наданням медичної допомоги.
У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я вирішило нагадати батькам про необхідність чітко дотримуватися Національного календаря щеплень, в який входить обов’язкова вакцинація. Сьогодні в Україні діє календар щеплень, затверджений у 2018 році. Ніяких змін в нього не вносили.
Календар заснований на міжнародному досвіді проведення імунізаціх та відповідає рекомендаціям Всесвітньох організації охорони здоров’я.
Варто зазначити, що щеплення проти грипу не входить до Національного календаря. А ось від інших десяти захворювань щеплення роблять обов’язково. Це:
– гепатит В
– туберкульоз
– поліомієліт
– дифтерія
– коклюш
– правець
– гемофільна інфекція
– кір
– краснуха
– і епідемічний паротит.
Незабаром прийде осінь, а разом із нею і вірусні захворювання. В тому числі і коронавірус. В Україні дозволена вакцинація від COVID-19 для дітей від 12 років. В деяких країнах, наприклад, Ізраїлі роблять щеплення від цього захворювання дітям від 5 років.
Від грипу можна щепити дітей з 6 місяців. Якщо це буде для дитини перша антигрипозна вакцина, тогді потрібно буде робити ревакцинацію. З яким інтервалом, залежить від виробника.
Поки що в Україні вакцини від грипу немає. Як правило, вона з’являється в вересні, щоб можна було встигнути провакцинуватися до початку росту захворюваності, який відбувається в середині листопада.
Щоб захистити дитину від такого бактеріального ускладнення грипу або коронавірусу, як пневмонія, можна також зробити йому щеплення від пневмококу.