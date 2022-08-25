Державна інспекція ядерного регулювання України пояснила до яких наслідків може призвести зупинка усіх енергоблоків Запорізької атомної електростанції та втрата усіх джерел електроживлення.

Відповідне повідомлення Державна інспекція ядерного регулювання опублікувала у Telegram.

У відомстві зазначили, що зупинка всіх енергоблоків ЗАЕС може призвести до виходу з ладу систем охолодження та пошкодження активної зони реакторної установки і виходу радіоактивних речовин у навколишнє середовище.

Саме за таким сценарієм відбулася аварія на японській атомній станції “Фукусіма-1” у 2011 році. Однак, якщо катастрофа у Японії відбулася через природні катаклізми, то на Запорізькій АЕС це може статися через злочинні дії та наміри окупаційних військ РФ.

“Атомна електростанція повинна мати постійне електроживлення для безперебійного забезпечення власних потреб – охолодження ядерного палива в активних зонах реакторних установок та охолодження відпрацьованого палива у басейнах витримки, підтримки систем контролю та управління. Ці потреби забезпечуються або завдяки працівникам енергоблоків, або шляхом зовнішнього енергоживлення”, – зауважили у Держатомрегулюванні.

Окрім того, додали, що при зупинці усіх енергоблоків має бути забезпечене стійке зовнішнє енергопостачання. Зараз внаслідок обстрілів російськими військами, пошкоджені три з чотирьох ліній, які з’єднують АЕС з енергосистемою України. У разі пошкодження четвертої лінії – станція втратить можливість отримувати електроенергію для власних потреб.

Проте на випадок такої аварійної ситуації на Запорізькій АЕС є у наявності дизель-генератори, але для тривалого забезпечення власних потреб станції та для охолодження ядерного палива вони потребуватимуть достатньої кількості дизельного пального.

“Російські військові, які присутні на АЕС, можуть перешкоджати постачанням дизеля, необхідного для роботи генераторів. Після втрати усіх джерел забезпечення електроенергією, розпочнеться процес плавлення ядерного палива, внаслідок чого може відбутися вихід радіоактивних речовин у навколишнє середовище”, – наголосили у Держатомрегулюванні.

У відомстві зауважили, що на Запорізькій АЕС є сім ядерних об’єктів – це шість енергоблоків та сухе сховище відпрацьованого ядерного палива. Тож розвиток аварійних подій на ЗАЕС не обмежуватиметься регіональними проблемами України, а може мати транскордонні наслідки. У залежності від погодних умов радіоактивну хмару може понести на територію Європи, або Росії та Білорусі, що призведе до радіоактивного забруднення значних територій.

Окрім того, ЗАЕС знаходиться на березі Каховського водосховища, що є каскадом водосховищ річки Дніпро. Таким чином аварійні події на ЗАЕС можуть призвести до радіоактивного забруднення Дніпра та Чорного моря.