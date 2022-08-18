Вітаміни потрібні людському організму як вода, адже, ці сполуки активізують обмін речовин, підтримують організм у відмінній формі. Саме тому вживання достатньої кількості цих сполук важливо не лише для зовнішньої краси, але й для внутрішньої.
Літні вітаміни для здоров’я та краси
Влітку організму людини потрібні вітаміни, але в силу зміни характеру харчування інші, ніж узимку. В літню пору року змінюється не лише харчування, але й звички. Якщо взимку люди більше часу проводять вдома перед комп’ютером, граючи в ігрові автомати чи комп’ютерні ігри, то влітку більше часу проводять на природі.
В літні місяці людина не відчуває дефіциту у таких вітамінних групах:
- С, який в достатній кількості є в цитрусових та фруктах червоного кольору;
- фолієвій кислоті, якою багаті листові зелені овочі, банани, дині;
- D, який виробляється під впливом сонячного світла.
А ось біологічно активних речовин групи А, В та Е влітку ми отримуємо недостатньо. Відбувається це через те, що спекотна погода знижує апетит. В людини не виникає бажання споживати м’ясні жирні страви. Крім цього зникає потреба у злаках та бобових, а саме з цих продуктів організм отримує вітаміни А, В та Е взимку.
Найкращими антиоксидантами є вітаміни А, Е і С. Нестачу вітаміну С влітку легко подолати, вживаючи більше свіжих фруктів, овочів та зелені.
А ось біологічно активні речовини групи А і Е міститься здебільшого в продуктах тваринного походження, яких влітку не дуже хочеться. Зменшити їх дефіцит допоможе морква, гарбуз, шпинат, петрушка, виноград, яблука, горіхи, злакові, а також бобові культури.
В6 і В12 в достатній кількості містяться в авокадо, бананах, бобових, зернових культурах, а також в птиці, сирі, яйцях, рибі, м’ясі та молоці.
Чи можна накопичити достатню кількість вітамінів в організмі?
«Наїстися» вітамінів наперед не вийде, оскільки ці сполуки є дуже активними. Після того, як вони потрапляють в організм людини майже відразу вступають в процес обміну речовин, тому не зберігаються всередині тривалий час.
Більше того, дієтологи твердять, що дотримання принципів здорового харчування та вживання достатньої кількості свіжих овочів та фруктів недостатньо для того, щоб отримати добову потребу біологічно активних речовин та інших мікроелементів. З’їсти таку кількість фруктів та овочів просто неможливо.
Вирішити цю проблему допоможуть збалансовані вітамінні комплекси. Щоб вони приносили лише користь перед вживанням краще проконсультуватися зі спеціалістом. Інакше може розвинутись гіпервітаміноз. Дана хвороба виникає лише при безконтрольному вживанні вітамінно-мінеральних комплексів.