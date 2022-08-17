Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко продовжує моніторити готовність закладів освіти до навчального періоду. Днями Михайло Йосифович відвідав Теребовлянський академічний ліцей імені Ярослави Стецько, де разом із керівником закладу Олегом Архитком оглянули приміщення, навчальні класи, а також укриття, які обладнали для проведення занять в разі виникнення повітряної небезпеки.

«Дякую Олегу Володимировичу та всьому колективу ліцею за активну роботу, патріотизм та небайдужість. Адже з початку повномасштабного московського вторгнення вони активно допомагали нашим військовослужбовцям і переселенцям, передаючи необхідні речі.

Також хотів би зазначити, що керівництво закладу доклало максимум зусиль, щоб навчання для наших дітей відбувалося у комфортних, спокійних, а головне – безпечних умовах», – зазначив голова облради.