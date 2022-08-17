Через війну більшість провідних легкоатлетів Тернопільщини та цілої України загалом, щоб у відповідних умовах готуватись до наступних стартів, змушені були виїхати за кордон. Як повідомляє Федерація легкої атлетики Тернопільської області, незважаючи на відірваність від своїх домівок та рідних, наші атлети вже змогли показати на змаганнях високі результати.

Зокрема, Наталя Стребкова (обласна ШВСМ), вперше беручи участь у етапі «Діамантової ліги» в Стокгольмі в бігу на 3000 м з перешкодами, покращила рекорд України (9.24,54 сек.), який тримався 14 років, та виборола путівку на участь в чемпіонаті світу. Такі змагання відбулись у місті Х’юджен (США). Змагаючись з кращими бігунками світу, Наталя показала високий результат (9.25,85 сек.), якого не вистачило, на жаль, для участі в фінальному забігу.

Вихованка Бережанської ДЮСШ Тетяна Когут, виступаючи в місті Бергамо (Італія), виконала норматив майстра спорту в бігу на 3000 м з перешкодами (10.19,54 сек.) та в складі збірної команди України взяла участь у чемпіонаті світу серед юніорів, який днями завершився Колумбії.

Ще один наш юний атлет – Матвій Чауш – на ХVI літньому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі в місті Банська Бистриця (Словаччина) в стрибках у висоту з особистим рекордом 195 см виборов п’яте місце.