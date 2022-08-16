З 10 по 17 серпня у м. Ражин (Республіка Польща) проходив Чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат до 15 та до 17 років. 12 серпня у складі збірної команди України виступала важкоатлетка з Хоросткова Аліна Дадерко, яка стала чемпіонкою Європи серед дівчат до 15 років у ваговій категорії до 55 кг.
Неймовірний виступ нашої чарівної важкоатлетки подарував глядачам задоволення від спортивної боротьби та три медалі континентальної першості: золото в ривку, срібло в поштовху та золото в сумі двоборства.
Аліна Дадерко представляє обласну ШВСМ, є вихованкою Хоростківської ДЮСШ, тренер – Ярослав Ваверчак.