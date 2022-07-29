25 липня архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк благословив три транспортні засоби для потреб військових ЗСУ. Позашляховик Ford придбано спільною пожертвою митрополита Василія, о. Любомира Зозуляка, добродійки Марії Дутчак, добродійки Ганни Шергей, партнерів з Ісландії та інших жертводавців.

Перша карета «швидкої допомоги» була придбана парафіянами архікатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ м. Тернопіль після благодійної ініціативи збору коштів за участі квартету «Акорд». Допомагали доправити транспортний засіб із Сицилії (Італія) до України Ігор Демуш та Іван Бонак.

Друга карета «швидкої допомоги» подарована асоціацією «Покрова» м. Генуя (Італія) за ініціативи голови асоціації Олега Сагайдака.

Після освячення транспортних засобів митрополит склав подяку усім доброчинцям і побажав, щоб Господь Бог оберігав кожного, хто буде користуватися цим транспортним засобом для добра і перемоги України.

Цього ж дня архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон освятив автомобіль, який був придбаний Тернопільсько-Бучацькою єпархією ПЦУ для потреб Збройних сил України, поблагословив захисників України та передав гуманітарний вантаж.