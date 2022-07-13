Після повномасштабного вторгнення в Україну в росії трапилась чергова “неприємність”. Місто, з якого окупанти здійснювали обстріли Маріуполя, атакувала сарана, повідомляє 24 канал.

Комахи змінили ареал свого проживання. Тепер хмари сарани літають над посівами у Краснодарському краї.

З міста, яке атакувала сарана, бомбили Маріуполь

Жителі Приморсько-Ахтарську почали скаржитися у соцмережах на навалу сарани. Згодом про цю “неприємність” почали писати й в низці російських ЗМІ.

“Неба у Приморсько-Ахтарському районі Краснодарського краю більше немає. Тепер замість нього – полчища сарани”, – бідкаються росіяни.

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