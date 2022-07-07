Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко провів робочу нараду стосовно проблемних питань взаємодії релігійних громад з місцевими органами влади на території Тернопільської області.

«Питання заборони російської церкви в Україні, так званої УПЦ, є стратегічним, і воно нині, як ніколи, — на часі, адже це ворожа для нашої держави структура, яка здійснює диверсійну, злочинну діяльність. Тернопільська обласна рада не буде стояти осторонь, бо Визвольна війна за Українську державу триває, і ми не можемо дозволити собі залишатися толерантними у релігійних справах», – наголосив очільник області.

Михайло Головко зазначив, що заборона ворожої церкви є важливою на рівні держави, тому ще 22 березня депутатка від ВО «Свобода» Оксана Савчук зареєструвала у Верховній Раді України проект закону «Про заборону Московського патріархату на території України» (№7204). Відтак на Тернопільщині організували збір підписів, а облрада продовжує надавати повну всебічну підтримку громадам.

Під час робочої наради вдалося поспілкуватися з представниками територіальних громад, силових структур і духовенства нашого краю і напрацювати шляхи вирішення проблемних питань (а їх виявилося чимало), які сьогодні постають у процесі взаємодії релігійних громад із місцевими органами влади.

«Отож, передусім потрібно відновити роботу державного реєстратора, аби можна було завершити процес юридичної реєстрації нових статутів релігійних громад, які за рішенням зборів здійснили перехід у Православну Церкву України. Наголошую, що всі дії, пов’язані зі зміною парафіяльної приналежності, мають здійснюватися виключно у рамках закону. Найближчим часом ми плануємо провести сесію Тернопільської обласної ради і проголосувати за звернення до Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо прийняття закону про заборону діяльності московської церкви. Також ми звернемося до Міністерства юстиції України щодо вирішення проблеми з державним реєстром», – зазначив пан Головко.

Михайло Йосифович заявив, що Тернопільська обласна рада готова всебічно сприяти у вирішенні всіх проблемних питань, аби на території області якомога швидше відбувся процес переходу до Православної Церкви України.