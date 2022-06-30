У Тернопільському обласному товаристві АсФУ 25 червня випустили марку, конверт та листвівку, присвячені 64-річному українському барду, поету, драматургу Олександру Смику, який помер у травні цього року.

Розробили їх тернопільські філателісти. Автор дизайну – Оксана Єднорович.

Після смерті митця представники творчої інтелігенції, влади та численні пошановувачі його таланту в один голос заговорили про велич цієї непересічної творчої особистості, яка ще так багато не дописала, не дотворила, не договорила.

Олександр Смик народився 26 жовтня 1957 р. у селі Грузьке Сумської області. Заслужений діяч мистецтв України був членом національних спілок України: театральних діячів, кобзарів, журналістів, письменників, Всеукраїнської музичної спілки.

Талановитий поет, композитор, бард і драматург також автор 30 поетичних збірок та 30 музичних дисків, лауреат ряду Всеукраїнських премій.

Марка, конверт, листівка – часточка у вінок світлої пам’яті про талановиту людину…