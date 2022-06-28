Гарантії щодо дострокового виходу на пенсію людей, які працювали із шкідливими умовами праці, спрямовані для забезпечення сприятливих умов та гідного рівня життя у старості. Однак, щоб реалізувати право на вихід на пенсію достроково, інколи потрібно оскаржувати рішення органів Пенсійного фонду України в судовому порядку.

Так, пані Надія, пропрацювавши майже 15 років на посаді оздоблювальниці виробів з деревини 2 розряду на меблевій фабриці, отримала право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах за Списком №2.

Жінка звернулась до Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області із заявою про призначення пенсії за віком на пільгових умовах. Проте їй відмовили. Перепоною стала відсутність у довідці, виданій меблевою фабрикою, інформації щодо зайнятості повний робочий день та фактичної тривалості пільгового стажу.

Однак пані Надія не погодилася з таким рішенням, оскільки була впевнена, що вона має право на пільги, бо працювала в шкідливих умовах. Вона займалася поліруванням, зняттям залишків пасти, тонуванням, лакуванням дерев’яних деталей з використанням лакофарбових матеріалів, шкідливість яких становить не нижче 3-го класу небезпеки.

Жінка звернулася до Кременецького бюро з надання безоплатної правової допомоги. Призначений за дорученням місцевого центру адвокат Петро Корф в інтересах пані Надії звернувся до суду з позовною заявою про скасування рішення органу ПФУ щодо відмови у призначенні пенсії та зобов’язання призначити таку пенсію.

«Неналежний облік первинних документів не може бути підставою для виключення такого періоду роботи зі стажу людини, що дає їй право на призначення пенсії, оскільки працівник не може відповідати за правильність та повноту оформлення бухгалтерських документів на підприємстві. Своєю чергою неналежний порядок ведення та заповнення документації з вини адміністрації підприємства не може бути підставою для позбавлення позивача його конституційного права на соціальний захист щодо вирішення питань призначення пенсії», – коментує Петро Корф.

За словами захисника, інформація, що відображена в довідці про підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії, в сукупності з фактичними даними, які зазначені в трудовій книжці пані Надії, а також відомостями, що містяться у наказах про атестацію робочих місць, підтверджують, що клієнтка працювала повний робочий день, виконувала шкідливий характер роботи у період з 1985 по 2000 роки на посаді оздоблювача (меблевих деталей), віднесеній до Списку №2.

Тернопільський окружний адміністративний суд виніс рішення, яким задовольнив позовні вимоги повністю.