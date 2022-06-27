З нашої держави від початку війни виїхало майже 8 мільйонів людей.

Станом на 16 червня 2022 року 3,2 млн біженців з України зареєстровані на тимчасовий захист або в подібних національних програмах захисту у Європі.

Польща прийняла 3,5 мільйона українців — це найбільша хвиля міграції з часів Другої світової війни. Більш як половина біженців планували зупинитися у друзів чи в доброчинців. Але такі пропозиції діють протягом обмеженого часу. В таких містах, як Варшава, ще й до російського вторгнення в Україну відчувався брак доступного житла, а ціни на оренду зростали.

Значний тягар взяла на себе Молдова, прийнявши 100 тисяч українців, що становить 5% власного населення — це найбільша частка серед європейських країн. При цьому Молдова — найбідніша держава Європи, з інфляцією до 27% і майже цілковитою залежністю від газу з Росії.

Німеччина прийняла приблизно 720 тисяч біженців — найбільше з усіх країн, які не межують з Україною.