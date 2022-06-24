Щоб вигідно продати автомобіль, потрібно дуже уважно підійти до процесу підготовки.

Кожен, хто не має автомобіль, мріє його купити. Кожен, хто має авто, мріє його продати. Ось над останнім ми сьогодні й попрацюємо. Коли ви вирішили, що настав час прощатися з автомобілем, краще його підготувати до цього, розповідає ТСН.Авто .

Робити це треба з розумом, адже часто буває, що продавці надто захоплюються цим процесом і, навпаки, відлякують потенційних покупців.

Найкращі поради, як зробити автомобіль більш привабливим для покупців:

Якщо ви продаєте не нове авто, а з пробігом, то воно вже встигло вдосталь відчути всі радощі наших доріг. Розпочнемо з технічної сторони. Якщо є якісь не надто суттєві проблеми, які можна недорого та швидко прибрати, краще займіться ними. Адже те, що коштуватиме на СТО 500 грн, при продажі перетвориться на 2 500 грн. Тому заїдьте до майстрів, перевірте технічний стан, тоді вам простіше буде продати авто.

Деякі покупці дивляться більше на зовнішній вигляд, тож приділіть йому достатньо уваги. Коли на вашому авто пожовтіли фари – відполіруйте їх, процедура коштує небагато, але значно покращує зовнішність машини. Також в ідеалі зробити полірування кузову, та якщо ви не хочете витрачати багато грошей, тоді гарно вимийте авто, легенько підфарбуйте усі невеличкі подряпини спеціальним олівцем-фарбою та вкрийте його шаром твердого воску, автомобіль буде блищати, як новенький.

Після того, як покупцям сподобалося авто ззовні, вони переходять до салону, і тут важливо не осоромитися, адже саме у салоні водій проводить більшу частину часу. Найголовніше – відразу викидайте всі ці “пахучі” поліролі, адже саме вони і відлякують покупців. Коли людина відчиняє двері та відразу відчуває “аромат” авторинку, то найімовірніше, автомобіль вона не придбає. Все, що потрібно –просто гарно вимийте салон, повісьте неагресивний ароматизатор і все.

Будьте обережні з мийкою двигуна. Звісно, дуже привабливо, коли під капотом чисто та гарно, але щоб це не виглядало підозріло, ви повинні постійно підтримувати там чистоту, а не швиденько помити агрегати перед реалізацією, це, найімовірніше, не сподобається покупцеві.

Щоб після продажу автомобіля у вас не виникало проблем із новим власником, краще розповісти про всі нюанси ще на стадії телефонної розмови. Тоді ви спатимете спокійно.