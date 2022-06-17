Що й казати – доволі невизначена нині ситуація. На сіті-лайтах мешканці Тернополя дякують президенту США Джо Байдену за надані гаубиці, але водночас можна почути закиди на його адресу через відмову надати Україні MLRS (багатозарядні ракетні системи) далекої дії, від якої росіяни не могли б спокійно почуватися на власній території.

Сам US President заявив, що Сполучені Штати продовжать допомагати Україні, але не будуть ані затягувати війну, ані тиснути на Київ, щоб він пішов на поступки Росії. Американський президент додав, що хоче, щоб Україна могла битися та займати сильнішу позицію за столом переговорів. Здавалося б, зрозуміло. Але… чи не були б ракети, що летять на 300 км, ефективнішим засобом забезпечення незалежності, суверенітету і отієї самої сильнішої позиції, ніж ті, що вражають цілі на відстані 60 км?

Тепер – як вам така арифметична дія: 5-2=7? Скажете, що таке неможливе, просто абсурдне? Не кваптеся. Як повідомив головний поліцейський краю, на дорогах Тернопільщини значно поменшало автомобілів. Причина зрозуміла: дефіцит пального. Водночас, за його ж інформацією, аварійність на дорогах зростає. Вочевидь, певний прошарок наших співгромадян зовсім не відчуває незгод воєнного стану і не схильний відмовляти собі у звичному способі життя, тобто можливості “плєването на законо” з високої дзвіниці. Минулого місяця, як повідомлялося, правоохоронці виявили 281 осіб, котрі кермували автівками в стані алкогольного сп’яніння. Якщо авта й далі підлягають чи то реквізиції, чи конфіскації (лише до закінчення бойових дій!), про що грізно заявляла місцева влада, то з них уже можна сформувати кілька автобатів для сприяння фронту. І чимало “безбашенних” шоферюг уже, напевно, пересувалося б пішки. Проте вони й далі їздять – ніби нічого й не трапилося. “Це все через вседозволеність і безкарність”, – бідкається хтось у соцмережах. Напевно, можна погодитися.

А тепер – увага, сімейні дебошири! Перед тим, як вкотре почати “качати права” своїм домашнім, подумайте, чи все у вас в порядку в плані інших можливих “прегрішеній”. І чи немає, бува, у ваших родичів якогось приготовленого для вас, як кажуть англійці, скелета в шафі, тобто малоприємного сюрпризу. Про це вчасно не згадав один із мешканців “файного” міста і, взявшись тероризувати свою матір, “нарвався” ще й на звинувачення у нелегальних ботанічних дослідах: розчулена до сліз любов’ю сина, старенька залюбки показала правоохоронцям його власноруч влаштовану (теж, мабуть, з любов’ю) “оранжерею” на балконі. Природу цієї рослинності, як і причини цього хобі її власника правоохоронці наразі встановлюють, а от закладник одного з телеграм-каналів уже зазнав збитків майже на 100 тис. грн – саме на таку суму у нього вилучили наркотики…

А взагалі – показові заголовки можна побачити зовсім поруч на сайтах новин. “У боях на Донеччину загинув ще один Герой з Тернопільщини”, а поряд “У Тернополі люди спіймали п’яну водійку, яка скоїла аварію і хотіла втекти”. Велич людського духу і людська ницість.

Ми такі, які ми є…

Ігор ДУДА