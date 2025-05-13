66 гектарів землі на Тернопільщині повернули у власність громади

За позовом прокуратури у суді розірвано договори оренди з агропідприємством та повернуто Нараївській громаді 66 га землі, про це повідомили на сайті відомства.

Суд задоволив позов Бережанської окружної прокуратури про розірвання договорів оренди землі, скасування державної реєстрації права оренди та зобов’язання повернути земельні ділянки.

Прокурори окружної прокуратури встановили, що агропідприємство систематично не сплачувало орендну плату за користування 12 земельними ділянками комунальної власності площею понад 66 га, що призвело до порушення умов договорів оренди землі та стало самостійною підставою для їх розірвання в судовому порядку.

Податковий борг підприємства перед бюджетом Нараївської територіальної громади становить понад 785 тис. гривень.

Систематична несплата орендної плати за землю порушує право держави, в особі територіальної громади, на ефективне користування і розпорядження на свій розсуд і в своїх інтересах майном, та послаблює економічні інтереси органу місцевого самоврядування з огляду на наповненість місцевого бюджету через ненадходження коштів.

Відтак, Господарським судом Тернопільської області позовні вимоги Бережанської окружної прокуратури задоволено в повному обсязі.

Після набрання рішенням законної сили територіальна громада матиме змогу надати спірні ділянки в оренду та отримувати надходження до місцевого бюджету, що сприятиме вирішенню інших важливих фінансових питань в період воєнного стану.