50-річчя біатлону на Тернопільщині відзначили змаганнями

4 жовтня на стрільбищі олімпійської бази з біатлону в Підгородньому, що біля Тернополя, відбулися змагання з літнього біатлону.

Їх приурочили до п’ятдесятиріччя цього виду спорту на Тернопільщині. Триста учасників з усіх районів області, вихованці Тернопільської обласної ДЮСШ з біатлону, а також юні спортсмени з Волинської області змагалися в чотирьох вікових категоріях – 2008 року народження і старші, 2009–2010 р. н., 2011–2012 р. н., 2013 р. н. та молодші. Юнаки та дівчата виборювали першість у стрільбі та бігли три кола по 700 метрів.

На змаганнях були присутні: олімпійська чемпіонка з Тернополя біатлоністка Олена Білосюк (Підгрушна), тож усі охочі мали змогу поспілкуватися з титулованою спортсменкою, зробити фото на памʼять; підтримувала своїх вихованців також пʼятиразова чемпіонка світу з літнього біатлону Світлана Крикончук; президент Федерації біатлону України Іван Крулько, який передав п’ять комплектів спорядження для біатлону навчальним закладам Тернопільщини, у яких розвивають цей вид спорту; а також тренери та шанувальники біатлону.

Під час змагань, яке провели за підтримки Тернопільської регіональної федерації біатлону і обласного осередку Федерації біатлону України, юні спортсмени продемонстрували неабияку завзятість, концентрацію та майстерність, тож віримо, що біатлон у нашому краї й надалі розвиватиметься й Тернопільщина буде кузнею багатьох чемпіонів.