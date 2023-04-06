5 речей, які потрібно встигнути зробити до Вербної неділі: народні прикмети

Вважається, що в останній тиждень перед Великоднем важкої роботи виконувати не можна, тому добрі газдині прибирали хату та двір до Вербної неділі.

Тому до Вербної неділі у хаті й на обійсті добрі господарі мають навести лад. Адже за повір’ям – освячену вербу потрібно заносити у чисто прибрану домівку.

Також до Вербної неділі, вважали наші пращури, треба встигнути посповідатися. Казали, що в останній тиждень перед Великоднем до сповіді йдуть найбільші грішники.

Потрібно до Вербної неділі заготовити вербу, яку нестимуть до церкви на освячення. Згідно з церковними канонами, люди повинні приходити до храму зі своєю вербою, оскільки колись люди вітали Ісуса Христа своїми пальмовими гілками.

За традицією, гілочки верби збирали напередодні, в Лазареву суботу. Обов’язково йшли на світанку та вибирали молоде дерево без пошкоджень.

До Вербної неділі потрібно спалити торішні гілочки верби, які рік слугували оберегом. Викидати їх не можна. Попіл потрібно висипати у воду, але тільки не в стоячу водойму.

Також пращури вважали, що до Вербної неділі потрібно посіяти горох. Щоб він гарно вродив, сіяли його саме в Лазареву суботу.