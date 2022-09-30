Сьогодні, 30 вересня, не можна вінчатись та одружуватись.

Сьогодні, 30 вересня, відзначаємо такі події:

Всесвітній день моря

Всеукраїнський День бібліотек

День усиновлення

Міжнародний день перекладача

Віра, Надія, Любов та матір їх Софія.

Яке сьогодні релігійне свято та свято за народним календарем: Віра, Надія, Любов та матір їх Софія

30 вересня православна церква згадує великомучениць Віру, Надію, Любов та Софію — їх маму. У нас на території це свято називали всесвітніми жіночими іменинами. В цей день жінкам дозволялось не працювати, в той час як чоловіки дарували їм квіти та ласощі. Святкування тривало ще три дні та включало в себе дні жіночих чеснот та материнської мудрості. Особливо обдаровували всіх тих, у кого імена Віра, Надія, Любов та Софія: їм робили пироги. Ви теж можете порадувати ваших близьких таким блюдом — дивіться, як приготувати картопляний пиріг з моцарелою:

В цей день жінки ранок починали з плачу і голосіння про свою нещасливу долю і по всім близьким, така була традиція. Вірили, що це захищає жінку і її рідних від горя, неприємностей і хвороб. Селяни влаштовували «сільські святці»: молодь збиралася, показувала себе та дивилась на інших. Закохані дівчата загадували, щоб почуттям їх обранця «не було ні кінця, ні краю», і щоб «любов у воді не тонула і в вогні не горіла». А от заміжні жінки вранці йшли в храм, де купували три свічки, щоб забезпечити щастя і спокій в будинку: дві ставили в церкві перед іконою Ісуса, третю несли додому. Вдень пекли коровай, а опівночі вставляли в нього свічу, підпалювали і 40 раз читали заповідь про те, щоб в будинку прибував спокій, а все погане зникло.

► Якщо журавлі 30 вересня відлітають у теплі краї, то на Покров вдарить мороз, якщо ні, то похолодає вже до кінця жовтня.

► Якщо 30 вересня тепло і ясно, то кльов сьогодні буде відмінним, треба вирушати на рибалку.

Людині, народженій 30 вересня, як талісман підходить цитрин. Вона неконфліктна та завжди знайде ключ до серця кожного.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні, 30 вересня, не можна вінчатись та одружуватись, а жінкам не бажано працювати.

У кого сьогодні День Ангела

Сьогодні, 30 вересня, День Ангела святкують Віра, Ілля, Любов, Надія та Софія.