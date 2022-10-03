Сьогодні, 3 жовтня, у світі відзначають Всесвітній День архітектора. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 3 жовтня, вшановують пам’ять великомученика Євстафія Плакіди, його дружини Феопистії та дітей Агапія і Феописта.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 3 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Михайло, Теодор, Встратій, Олег, Мислислав, Ґерард, Тереза. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!\
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1875 — У Цинциннаті відкритий перший в США єврейський коледж.
- 1906 — Міжнародним сигналом лиха був затверджений сигнал SOS (раніше діяв сигнал CQD).
- 1917 — У Чигирині розпочався Всеукраїнський з’їзд козацтва, під час якого затвердили статут організації й обрали її Генеральну раду на чолі з Павлом Скоропадським.
- 1925 — Відкрили Харківський державний театр опери та балету.
- 1926 — У Празі розпочався Перший український науковий з’їзд.
- 1929 — Королівство сербів, хорватів і словенців набуло офіційної назви Югославія.
- 1945 — Створено Всесвітню федерацію профспілок.
- 1945 — У віці 10 років Елвіс Преслі взяв участь у конкурсі юних талантів і завоював другий приз. За пісеньку “Стара овечка” він отримав 5 доларів.
- 1952 — Велика Британія провела випробування своєї першої ядерної бомби.
- 1952 — У Лос-Анджелесі зроблений перший відеозапис на магнітну стрічку.
- 1973 — Пам’ятник видатній українській поетесі Лесі Українці відкрито в Києві.
- 1990 — Завершився процес об’єднання Східної та Західної Німеччини, щорічно відзначається як День Німецької єдності.
- 2013 — Україна стала асоційованим членом CERN.
ХТО НАРОДИВСЯ 3 ЖОВТНЯ
- 1924 — Франко Крістальді, італійський кінопродюсер.
- 1925 — Гор Відал, американський письменник.
- 1935 — Чарльз Дюк, американський астронавт, який побував на Місяці.
- 1939 — Віктор Каневський, футболіст київського “Динамо”, чемпіон СРСР.
- 1957 — Люко Дашвар, українська письменниця.
- 1962 — Сергій Кузьмінський, український рок-музикант, вокаліст рок-гурту Брати Гадюкіни.
- 1984 — Ешлі Сімпсон, американська співачка, автор пісень та акторка.
- 1989 — Максим Яровий, український біатлоніст, лижник, призер Паралімпійських ігор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо погода сира і туманна, багато білої довгої павутини літає, то осінь буде сприятливою, а сніг випаде нескоро.
- Шишки на ялинках низько ростуть – до ранніх морозів, високо – справжні холоди вдарять в кінці зими.
- Південний вітер дме – в наступному році буде відмінний урожай озимих.
- Якщо суха погода за вікном, то взимку буде мало снігу.
- Якщо лист з клена і берези обпадає не чисто, то зима очікується сувора.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна струшувати воду з вимитих рук.
- Не варто робити подарунки у цей день.
- Заборонено збиратися за загальним столом 13 осіб одночасно.