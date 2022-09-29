Сьогодні, 29 вересня, не можна цілуватися, адже це може призвести до розлуки, а також починати нові справи.

Сьогодні, 29 вересня, відзначаємо такі події:

Всесвітній день серця

День отоларинголога

День пам’яті трагедії Бабиного Яру

Всесвітній день здоров’я сітківки ока

Людмила і Євфимія, Пташина кістка.

Яке сьогодні релігійне свято та свято за народним календарем: Людмила і Євфимія, Пташина кістка

Сьогодні, 29 вересня, православна церква вшановує мученицю Людмилу, княгиню Чеську, яка була вбита своєю невісткою через те, що дотримувалась традицій християнської віри. Також згадують Євфимію Всехвальну. В народі сьогодні розглядали кістку курки або качки й по ній визначали, якою буде зима: якщо кістка товста і на ній багато жиру, то зима буде холодною.

Продовжували стригти овець. Сьогодні також йшли в баню: казали, що той, хто попариться в бані 29 вересня, не буде хворіти весь рік. Жінки на зиму заготовлювали капусту. З цього приводу також влаштовували «капустяні вечірки». До речі, можна також організувати подібне та приготувати стейки з капусти за рецептом Руслана Сенічкіна:

► Дівчина, народжена в цей день, буде мати незвичайний голос.

► Якщо 29 вересня плюсова температура за вікном, то холоди настануть нескоро.

► Галки в зграї зібралися – це до ясної погоди.

► Листя на деревах пожовкло, але не падає – значить, осінь буде довгою.

► Зірки вранці мерехтять – до зміни погоди.

Сьогодні, 29 вересня, всі сни віщі та виповняться незабаром.

Людині, народженій 29 вересня, як талісман підходить гранат. Зазвичай такі люди чемні та спокійні.

Що не можна робити

Сьогодні не можна в бані брати чужий віник, інакше можна захворіти, забравши на себе чужі недуги. Також не можна цілуватися – це до розлуки, а також починати нових справ.

У кого сьогодні День Ангела

Сьогодні, 29 вересня, День Ангела святкують Віктор, Євфимія, Йосип, Купріян, Людмила, Прокопій та Ренат.