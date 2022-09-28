Сьогодні, 28 вересня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби проти сказу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 28 вересня, вшановують пам’ять великомученика Микити Готського. Він був гот за походженням, народився і проживав на берегах Дунаю. Він прийняв хрещення від єпископа Феофіла. Спільно з готським єпископом Вульфілою поширював християнство серед одноплемінників.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 28 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Матвій, Олександр, Семен, Федір та Марія.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1937 – в Японській імперії була заснована компанія Toyota.

1941 – у Радянському Союзі ліквідовано Автономну Радянську Соціалістичну Республіку Німців Поволжя, а всіх етнічних німців республіки вислано до Сибіру й Середньої Азії.

1946 – США скористались правом вето на вступ до ООН таких країн, як Монгольська Народна Республіка та Народна Соціалістична Республіка Албанія. США підтримала Велика Британія.

1963 – біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні зібралися 200 тисяч учасників маршу протесту проти расової сегрегації та дискримінації. Перед ними зі своєю знаменитою промовою “В мене є мрія” виступив борець за громадянські права темношкірих громадян Америки Мартін Лютер Кінг.

1988 – у Федеративній Республіці Німеччина відбувалися демонстраційні польоти, під час яких над американською авіабазою в Рамштайні зіткнулися три італійських літаки, які виконували груповий політ – уламки літаків впали на землю у натовп спостерігачів, що призвело до загибелі 66 осіб.

1990 – Ірак оголосив окупований Кувейт своєю 19-ю провінцією, перейменував місто-столицю Кувейт в Кадіму та утворив новий міський район, названий на честь Саддама Хусейна. Цього ж дня було сформовано новий маріонетковий уряд провінції Кувейт під керівництвом Алаа Хусейна.

1996 – після 15 років подружнього життя і 4 років життя нарізно лондонський суд офіційно розлучив британського принца Чарльза і принцесу Діану.

1999 – в столиці Малайзії Куала-Лумпурі відкрилася найвища на той час споруда – дві 88-поверхові башти-близнючки торгово-ділового центру “Петронас Тавер” заввишки 452 метри кожна. Загальна площа комплексу – близько мільйона квадратних метрів. Одну з башт займає штаб-квартира нафтової компанії Petronas, іншу – офіси її партнерів та інших транснаціональних корпорацій.

ХТО НАРОДИВСЯ 28 ВЕРЕСНЯ

1749 – Йоганн Вольфганг фон Ґете, німецький учений і письменник.

1863 – Андре Блондель, французький фізик, винахідник осцилографа.

1877 – Чарльз Стюарт Роллс, один зі співзасновників компанії “Роллс Ройс” Чарльз Стюарт Роллс.

1887 – Дмитро Дяченко, український архітектор і громадський діяч

1890 – Дмитро Загул, поет, перекладач, літературознавець. Загинув у більшовицьких концтаборах на Колимі приблизно в 1944.

1922 – Марія Лісовська, українська письменниця. Автор збірок оповідань “Скільки житиму – любитиму”, “Відлуння серця”.

1925 – Аркадій Стругацький, радянський письменник-фантаст, перекладач.

1942 – Стерлінг Моррісон, гітарист нью-йоркського гурту “Velvet Underground”.

1965 – Шанайя Твейн, канадська кантрі-виконавиця.

1969 – Джейсон Прістлі, американський актор (“Беверлі-Гіллз, 90210”).

1982 – Ліенн Раймс, американська виконавиця й акторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо 28 вересня ясно, то на наступний день буде вітряно.

Дощ іде – до пізньої та сирої весни.

Багато мурашників в лісі – до холодної зими.

Якщо на Микиту гусак пропав, то його водяний забрав.

Дикі гуси на землі сидять – до теплої осені.

Качки пірнають на ставку – до дощу.

Щоб зуби весь рік не боліли в цей день потрібно покуштувати блюдо з ріпи.

День безнапасний для далеких поїздок.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ