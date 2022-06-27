За даними Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 25-27 червня на всій території області в лісах та на інших природних об’єктах передбачається надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу.

В управлінні надзвичайних ситуацій нагадують, що у цей період заборонено:

розведення багать у непередбачених для цього місцях;

заїзд на територію лісового фонду транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети;

відвідування населенням хвойних насаджень при 5-му класі пожежної небезпеки;

палити, кидати у лісі та інших природних об’єктах непогашені сірники, недопалки, крім місць, що обладнані для цієї мети.

Бережіть себе та своїх близьких!