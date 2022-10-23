Сьогодні, 23 жовтня, люди вшановують пам’ять мучеників Євлампія і Євлампії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

23 жовтня в церкві шанують пам’ять мучеників Євлампія і Євлампії. Дні стають все коротшими, а тому раніше говорили, що Євлампій лучину розщеплює, лампу запалює, потемки висвітлює. Вогонь – в печі або в палаючій каганці – в народному уявленні був однією з основних стихій, які правлять світом.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п’ятницю, 23 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Амвросій, Андрій, Антон, Василь, Євлампій, Євлампія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1545 – морський похід українських козаків на 32 кораблях-чайках закінчується штурмом і взяттям турецької фортеці Ачи-Кале (Очаків)

1689 – англійський парламент прийняв Білль про права

1859 – перша недільна школа на Україні відкрита в Києві, головною метою було навчання дітей в християнських традиціях

1923 – спроба комуністів і соціал-демократів здійснити революцію в Німеччині

1946 – Генеральна Асамблея ООН відкрила перше засідання

1954 – НАТО поповнюється новим членом – вступ ФРН

1989 – Угорська республіка скидає “кайдани комунізму” і проголошує незалежність

2001 – компанія “Apple” презентує перше покоління музичного плеєра iPod

– 2002 – “теракт на Дубровці”: під час представлення мюзиклу “Норд-Ост” терористи захопили близько 800 заручників

ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЖОВТНЯ

1905 — Фелікс Блох, швейцарсько-американський фізик.

1920 — Джанні Родарі, італійський письменник.

1927 — Лешек Колаковський, польський філософ.

1928 — Артур Войтецький, український кінорежисер.

1936 — Людмила Іванівна Нуйкіна — радянська розвідниця-нелегал, полковник у відставці Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації.

1940 — Пеле (Едсон Арантес ду Насіменту), бразильський футболіст, трикратний чемпіон світу (1958, 1962, 1970 рр.), міністр молоді та спорту Бразилії.

1959 — Сем Реймі, актор.

1978 — Яна Дементьєва, українська веслувальниця, олімпійська чемпіонка.

1989 — Андрій Ярмоленко, український футболіст, гравець Боруссії Дортмунд та збірної України з футболу.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ