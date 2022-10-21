Сьогодні, 21 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день йододефіциту та Міжнародний день начос. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 21 жовтня, вшановують пам’ять святих Трифона Вятського та Пелагії Антіохійської.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п’ятницю, 21 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Володимир, Віктор, Тетяна, Іван, Таїсія, Дмитро, Надія, Микола, Пелагея, Павло, Марія, Єлизавета та Петро.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день йододефіциту

Міжнародний день начос

День інженера в Ісландії

День військово-морського флоту в Єгипті

День яблука у Великобританії

День пам’яті полеглих поліцейських в Індії

День китайців за кордоном в Китаї

День революції в Сомалі та Судані

Національний день медсестер в Таїланді

1056 — диякон Григорій вивів першу літеру в рукописі, яка перетворилась в “Остромирове Євангеліє”. Зараз це вважається найдавнішою зі збережених до сьогодні східнослов’янських рукописних книг

1520 — Фернан Магеллан відкрив та пройшов протоку між Атлантичним та Тихим океанами, яку згодом назвали на його честь

1596 — укладено Берестейську унію, відповідно до якої єпископи православної церкви на територіях Речі Посполитої визнавали владу Папи Римського

1665 — українські козаки під керівництвом з гетьмана Брюховецького підписали Московські статті, відповідно до яких визначалися взаємини козаків з Московським царством

1805 — Трафальгарський бій, під час якого британський флот під командуванням адмірала Нельсона розгромив франко-іспанський флот

1879 — американський винахідник Томас Едісон випробував свою першу лампу розжарювання з вугільною ниткою

1897 — у Миколаєві запрацював Чорноморський суднобудівний завод

1933 — Микола Лемик за наказом ОУН виконав атентат у радянському консульстві у Львові на знак протесту проти Голодомору, вбивши начальника канцелярії консульства, чекіста Майлова

1940 — почався переїзд урядових установ Литовської РСР з Каунаса до нової столиці країни, якою став Вільнюс

1944 — у “Бермудському трикутнику” трапилось таємниче зникнення екіпажа кубинського судна “Рубікон”

1950 — набули чинності Женевські конвенції про захист жертв війни

1966 — у Вельсі трапилась Аберфанська катастрофа, коли вугільний терикон зсунувся на прилегле до нього село

1991 — пройшов перший у світі політ над Еверестом на повітряній кулі

1995 — Помісний Собор Української Православної Церкви Київського патріархату обрав патріархом Київським і всієї Руси-України митрополита Київського Філарета (Денисенка)

ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЖОВТНЯ

1581 — Доменікіно, італійський художник епохи бароко, представник болонської школи, попередник класицизму

1672 — Пилип Орлик, гетьман України у вигнанні в 1710—1742 роках

1755 — Катрмер де Квінсі, французький археолог та теоретик архітектури

1772 — Семюел Тейлор Колрідж, англійський поет-реформатор, філософ, літературний критик, один із фундаторів романтизму в літературі

1790 — Альфонс де Ламартін, французький письменник та політичний діяч, представник французького романтизму

1832 — Густав Лангеншейдт, німецький видавець. Саме він у 1856 році заснував компанію, яка й досі випускає словники, посібники для навчання мов

1833 — Альфред Нобель, шведський хімік, винахідник динаміту та засновник Нобелівських премій

1852 — Хосе Торібіо Медіна, чилійський учений, книгознавець, бібліограф

1854 — Альфонс Алле, французький журналіст, письменник та чорний гуморист, відомий своїми каламбурами, попередник концептуалізму та мінімалізму в літературі, живопису й навіть у музиці

1894 — Едогава Рампо, японський письменник.

1908 — Хорхе Отейса, іспанський скульптор

1912 — Георг Шолті, британський диригент, угорського походження

1917 — Діззі Гіллеспі, знаменитий американський джазовий трубач

1923 — Валеріан Боровчик, французький кінорежисер (Еммануель-5, Мистецтво кохання)

1938 — Вірко Балей, українсько-американський композитор, диригент та музичний діяч

1967 — Дмитро Гордон, радянський та український журналіст, інтерв’юер, телеведучий, блогер

1971 — Нік Олівері, ексбасист американського гурту Queens Of The Stone Age

1975 — Андрій Срюбко, український хокеїст

1976 — Ендрю Скотт, ірландський актор кіно, телебачення і театру (Моріарті у серіалі “Шерлок”, зірка серіалу “Флібег)

1980 — Кім Кардашян, американська зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та модель

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо хмари дуже низько над землею, то варто готуватись до морозів;

Якщо на березі не залишилось листя, то зима буде ранньою;

Якщо вночі навколо Місяця світлий серпанок, то попереду дощові дні;

Якщо ніч ясна та дуже добре видно зорі, то погода буде хорошою;

Якщо вранці туманна погода, то день буде сонячним.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ