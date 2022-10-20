Сьогодні, 20 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день статистики, Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 20 жовтня, вшановують пам’ять мученика преподобного Сергія Послушливого.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 20 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Сергій, Олександра, Святослава, Йосип, Пелагея, Юліан, Микола та Марк. ​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день статистики

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози

1803 — Сенат США ратифікував покупку штату Луїзіана

1818 — Велика Британія та Сполучені Штати Америки встановили межу по 49-ій паралелі між Канадою та США

1865 — уряд Канади офіційно розмістився у місті Оттава

1868 — В Києві з’явився перший в Україні приватний комерційний банк

1911 — норвезький полярний дослідник Руаль Амундсен з чотирма друзями попрямував до Південного полюсу Землі з Китової бухти у східній частині моря Росса

1916 — у Севастополі вибухнув лінкор “Імператриця Марія”, через що загинули сотні людей

1918 — Польські делегати Львівської міської ради заявили про приєднання Львова до Польщі

1924 — у Харкові відкрилась перша в УСРР радіостанція

1929 — ЦК ВКП(б) офіційно проголосив суцільну колективізацію

1930 — генерала УНР Юрій Тютюнника розстріляли більшовики

1944 — стався перший бойовий виліт японських камікадзе

1945 — вперше жінки Французької республіки отримали виборче право

1953 — у США вийшла у світ знаменита антиутопія Рея Бредбері “451 градус за Фаренгейтом”

1959 — Степана Бандеру поховали на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф

1968 — на Олімпійських іграх в Мехіко перемогу в стрибках у висоту з результатом 2 метри 24 сантиметри отримав американець Річард Фосбері, який першим показав новий спосіб подолання висоти — спиною до планки

1993 — Парламент Естонії прийняв заяву, у якій засудив комуністичну політику геноциду в Україні

1999 — знайдено замороженого мамонта

ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЖОВТНЯ

1632 — Крістофер Рен, англійський математик, астроном, архітектор

1656 — Ніколя де Ларжильєр, французький живописець

1847 — Фрітц Таулов, норвезький живописець-імпресіоніст

1854 — Артюр Рембо, французький поет-символіст, лірик

1874 — Чарльз Айвз, американський композитор

1888 — Яків Мамонтів, історик української драматичної літератури й театру, викладач

1891 — Джеймс Чедвік, британський фізик, який відкрив нейтрон

1925 — Арт Бухвальд, американський журналіст, фейлетоніст та письменник

1933 — Марія Уєвич-Галетович, відомий хорватський скульптор

1949 — Валерій Борзов, український легкоатлет

1951 — Ел Грінвуд, американський рок-музикант, клавішник гурту Foreigner

1988 — Кендіс Свейнпол, південноафриканська супермодель та ангел “Victoria’s Secret”

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо птахи літають низько над землею, то до негоди;

Від Сергія починається зима, тому варто готуватись до похолодання;

Якщо сьогодні тепло та сонячно, то така погода затримається ще на три тижні;

Якщо у цей день холодно і навіть падає сніг, то зима буде пізньою;

Якщо на деревах ще багато листя, то бабине літо попереду.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ