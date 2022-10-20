Сьогодні, 20 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день статистики, Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 20 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 20 жовтня, вшановують пам’ять мученика преподобного Сергія Послушливого.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 20 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Сергій, Олександра, Святослава, Йосип, Пелагея, Юліан, Микола та Марк. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день статистики
- Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози
- 1803 — Сенат США ратифікував покупку штату Луїзіана
- 1818 — Велика Британія та Сполучені Штати Америки встановили межу по 49-ій паралелі між Канадою та США
- 1865 — уряд Канади офіційно розмістився у місті Оттава
- 1868 — В Києві з’явився перший в Україні приватний комерційний банк
- 1911 — норвезький полярний дослідник Руаль Амундсен з чотирма друзями попрямував до Південного полюсу Землі з Китової бухти у східній частині моря Росса
- 1916 — у Севастополі вибухнув лінкор “Імператриця Марія”, через що загинули сотні людей
- 1918 — Польські делегати Львівської міської ради заявили про приєднання Львова до Польщі
- 1924 — у Харкові відкрилась перша в УСРР радіостанція
- 1929 — ЦК ВКП(б) офіційно проголосив суцільну колективізацію
- 1930 — генерала УНР Юрій Тютюнника розстріляли більшовики
- 1944 — стався перший бойовий виліт японських камікадзе
- 1945 — вперше жінки Французької республіки отримали виборче право
- 1953 — у США вийшла у світ знаменита антиутопія Рея Бредбері “451 градус за Фаренгейтом”
- 1959 — Степана Бандеру поховали на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф
- 1968 — на Олімпійських іграх в Мехіко перемогу в стрибках у висоту з результатом 2 метри 24 сантиметри отримав американець Річард Фосбері, який першим показав новий спосіб подолання висоти — спиною до планки
- 1993 — Парламент Естонії прийняв заяву, у якій засудив комуністичну політику геноциду в Україні
- 1999 — знайдено замороженого мамонта
ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЖОВТНЯ
- 1632 — Крістофер Рен, англійський математик, астроном, архітектор
- 1656 — Ніколя де Ларжильєр, французький живописець
- 1847 — Фрітц Таулов, норвезький живописець-імпресіоніст
- 1854 — Артюр Рембо, французький поет-символіст, лірик
- 1874 — Чарльз Айвз, американський композитор
- 1888 — Яків Мамонтів, історик української драматичної літератури й театру, викладач
- 1891 — Джеймс Чедвік, британський фізик, який відкрив нейтрон
- 1925 — Арт Бухвальд, американський журналіст, фейлетоніст та письменник
- 1933 — Марія Уєвич-Галетович, відомий хорватський скульптор
- 1949 — Валерій Борзов, український легкоатлет
- 1951 — Ел Грінвуд, американський рок-музикант, клавішник гурту Foreigner
- 1988 — Кендіс Свейнпол, південноафриканська супермодель та ангел “Victoria’s Secret”
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо птахи літають низько над землею, то до негоди;
- Від Сергія починається зима, тому варто готуватись до похолодання;
- Якщо сьогодні тепло та сонячно, то така погода затримається ще на три тижні;
- Якщо у цей день холодно і навіть падає сніг, то зима буде пізньою;
- Якщо на деревах ще багато листя, то бабине літо попереду.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна кричати та сваритись
- Не можна носити старий одяг, бо можна накликати невдачу
- Не можна ходити вранці по росі
- Не можна приймати подарунки від незнайомців
- Не можна вживати алкоголь
- Не можна займатись садівництвом
- Не можна займатись важкою фізичною працею