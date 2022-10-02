Яке свято 2 жовтня

В Україні 2 жовтня у цьому році святкують День працівників освіти (також відомий як День вчителя). Відповідно до президентського указу ще 1994 року свято відзначається в першу неділю жовтня.

У світі 2 жовтня за ініціативи Генасамблеї ООН з 2007 року відзначають Міжнародний день ненасильства — в цей день в 1869 році народився Магатма Ґанді, один з лідерів боротьби за незалежність Індії, який сповідував філософію ненасильства.

В Індії день народження Ґанді — одне з трьох офіційних держаних свят, яке називається Ґанді-Джаянті.

Також 2 жовтня свій День незалежності святкує Гвінея.

Яке релігійне свято 2 жовтня

2 жовтня православна церква вшановує пам’ять двох святих мучеників — Зосими Пустельника і Трохима.

За церковними переказами, Зосима жив у IV столітті. Не бажаючи мешкати в одному місті з язичниками, він оселився у пустелю, де мирно уживався з дикими звірами. Одного разу під час полювання правитель Кілікії Дометіан побачив його і захотів дізнатися, яким чарами Зосима приборкує хижаків. Старець відповів, що у нього один засіб — віра у Христа.

Дометіан наказав піддати Зосиму тортурам, щоб змусити відректися від віри. Мучителі, сміючись, говорили, що приймуть християнство, якщо дикі звірі прийдуть на допомогу старцю. Тоді Зосима звернувся з молитвою до Бога і на площі раптово з’явився величезний лев. Правитель велів розв’язати старця, щоби відвезти його до імператора, але Зосима відразу помер.

Трохим постраждав за віру у ІІІ столітті. Одного разу в Антіохії під час язичницького свята він разом з своїм другом Саватієм молив Бога наставити одноплемінників на шлях порятунку. Про це дізнався імператор, який наказав піддати друзів тортурам і, врешті-решт, стратити.

День ангела 2 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Гаврило, Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Марія, Микола, Олексій, Трохим, Федір.

Які історичні події стались 2 жовтня

1552 — після двомісячної облоги війська московського царя Івана Грозного захопили Казань, столицю Казанського ханства, стративши більшість його захисників.

1709 — у селі Варниці біля Бендер помер гетьман Іван Мазепа.

1870 — після того як війська Італійського королівства зайняли Рим, він став столицею об’єднаної Італії.

1944 — поразкою закінчилось Варшавське повстання Армії Крайової, яка планувала визволити місце до приходу радянської армії та проголосити відновлення некомуністичної Польщі. Однак призупинення наступу Червної армії дозволило німцям перегрупуватися і придушити повстання, яке тривало 63 дні.

1990 — у Києві розпочалася «Революція на граніті» — голодування та протест українських студентів з вимогою до Верховної Ради УРСР прийняти закони для забезпечення суверенітету республіки.

Які історичні події стались 2 жовтня

1452 — Річард III, останній король Англії (1483-85 рр.) з династії Йорків.

1847 — Пауль фон Гінденбург, один із командуючих німецькими військами під час Першої світової війни, президент Німеччини (1925-33), за якого Гітлер прийшов до влади.

1852 — Вільям Рамзай, британський хімік і фізик, лауреат Нобелівської премії в галузі хімії (1904), який відкрив (у співавторстві) інертні гази аргон, криптон, ксенон і неон.

1869 — Магатма Ґанді, один з лідерів руху за незалежність Індії.

1906 — Іван Багряний, український письменник («Тигролови», «Сад Гетсиманський»).

1951 — Стінг (Гордон Метью Самнер), англійський рок-музикант.

1973 — Андрій Данилко, український артист та співак відомий під жіночим сценічним іменем Вєрки Сердючки.