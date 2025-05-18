18 травня о 12:00 — хвилина мовчання у пам’ять про жертв геноциду кримськотатарського народу

18 травня о 12:00 відбудеться хвилина мовчання у пам’ять про жертв депортації кримськотатарського народу. 81 рік тому цього дня, за наказом Сталіна, радянська влада насильно вивезла з Криму понад 200 тисяч кримських татар.

Про це повідомляє представництво президента України в Криму.

“Силовики вантажили людей у переповнені товарні вагони без їжі, води й медичної допомоги. Дорогою багато хто помер, інші не витримали умов заслання — їх забрали хвороби, голод, виснаження. Радянська влада прагнула знищити саму ідентичність народу: його культуру, мову, пам’ять, присутність на рідній землі”, — зазначили у представництві.

12 листопада 2015 року Верховна Рада України назвала депортацію актом геноциду і визначила 18 травня Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

“Історія, яку замовчують, повторюється. Злочини, які забувають, стають можливими знову. Сьогодні, під новою російською окупацією Криму, кримські татари знову стикаються з арештами, катуваннями, приниженням і переслідуваннями. Хвилина мовчання — це не лише пошана до загиблих. Це солідарність із тими, хто пережив трагедію. Це сигнал світові: ми пам’ятаємо. У цей момент усе стихає, щоби голос історії прозвучав гучніше. Це мовчання говорить за тисячі зруйнованих родин, за втрати, які не зникають. Бо історія повторюється”, — підкреслили у представництві.

Джерело: “Суспільне.Крим”