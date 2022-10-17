Сьогодні, 17 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день донорства. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 17 жовтня, вшановують пам’ять священномученика Єрофія, єпископа Афінського. Він був радником або членом Ареопагу. Звернений до християнства він був святим апостолом Павлом, і їм же поставлений на єпископа Афін.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 17 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Аммон, Вірінея (Вероніка), Володимир, Гаїй, Гурій, Давікт (Адавкт), Домніна, Евсевій, Елладій, Єрофій, Каллісфенія, Онісим, Павло, Проскудія (Просдока), Стефан (Степан), Фавст і Херімон.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів

1927 – відбувся II Всеукраїнський собор УАПЦ.

1967 – у Великій Британії опублікували “Акт про аборт” (“Abortion Act”), який започаткував легалізацію в Західній Європі штучного переривання вагітності (вже узаконеного на той час в соціалістичних країнах).

1987 – у Львові створили Товариство Лева.

1990 – у Києві на площі Жовтневої революції завершилося голодування студентів, які домоглися від Верховної Ради УРСР прийняття постанови про виконання їхніх політичних вимог.

1990 – офіційна дата виникнення бази IMDb (Internet Movie Database), найбільша у світі база даних і вебсайт про кінематограф.

ХТО НАРОДИВСЯ 17 ЖОВТНЯ

1912 – Іван Павло I, Папа Римський з 26 серпня по 28 вересня 1978 (один з найкоротших понтифікатів за всю історію папства).

1915 – Артур Міллер, американський драматург. Був одружений з Мерилін Монро.

1918 – Рита Гейворт (справжнє ім’я Маргарита Кармен Кансино), американська актриса і танцівниця.

1920 – Мігель Делібес Сетьєн, іспанський письменник.

1933 – Андрій Кушніренко, український композитор, хоровий диригент.

1936 – Іван Драч, український письменник, один із засновників РУХу, депутат Верховної Ради.

1942 – Андріс Андрейко, латиський спортсмен, міжнародний гросмейстер з міжнародних шашок (1966), триразовий чемпіон світу, чотирикратний чемпіон Європи, восьмикратний чемпіон СРСР.

1946 – Адам Міхнік, польський громадсько-політичний діяч, журналіст, дисидент.

1949 – Оуен Артур, прем’єр-міністр Барбадосу (з 1994 року).

1962 – Майк Джадж (Mike Judge), продюсер, актор, режисер, сценарист, композитор і аніматор.

1974 – Мирослав Слабошпицький, український кінорежисер.

1974 – Eminem, американський реп-виконавець (справжнє ім’я – Маршалл Матерс).

1979 – Кімі Ряйкконен, фінський автогонник, чемпіон світу 2007 року з автогонок у класі Формула-1.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Вечірня зоря червоного кольору – до вітряної погоди.

Якщо в цей день випав перший сніг, то через сорок днів настане справжня зима.

Якщо птиці нахохлились, то наближається негода.

Кінь фиркає – до тепла, хропе – до непогоди.

Свиня тягає солому – до бурі.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ